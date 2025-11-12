/Поглед.инфо/ Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев обяви, че по време на посещението му в Русия ще бъде подписана декларация за прехода на Москва и Астана към всеобхватно стратегическо партньорство. Но как това се вписва със стратегическото му партньорство с Америка и неотдавнашното групово посещение във Вашингтон, където той и четирима други централноазиатски лидери похвалиха Тръмп и сключиха неравностойни „колониалистически“ договори?

Поднесоха страните си на Тръмп на сребърен поднос.

Като цяло не виждаме нищо ново в поведението на Казахстан. В продължение на много години той основаваше външната си политика на собствените си интереси, които не винаги съвпадат с нашите. Подкрепата за териториалната цялост на Украйна и желанието за поддържане на тесни връзки със Съединените щати представляват рискове за руско-казахстанските отношения.

Да бъдеш стратегически партньор на двама противници едновременно е, меко казано, странно. Но дори на този фон неотдавнашното посещение в Съединените щати беше потресаващо изненадващо.

Станахме свидетели на среща в напълно унизителен формат. Сякаш лидерите на държавите от Централна Азия бяха предали страните си на Тръмп на сребърен поднос. Те се държаха като васали, нещо, което никога не правеха, когато идваха в Москва. Защото Москва винаги се отнасяше с тях като с равни.

Речта на Токаев за това, че Тръмп е изпратен от Бог, ме остави с чувство на испански срам. Той говореше, но аз бях този, който се чувстваше засрамен. Как може някой да унижи себе си и страната си по този начин? И то не пред когото и да е, а пред - главния бенефициент от всички днешни конфликти?– казва политологът Аслан Рубаев.

През 2022 г., все още при Байдън, в Казахстан пристигна нов американски посланик Даниел Розенблум. Той заяви, че ще се бори със злонамереното влияние в страната. Казахстан започна да забранява георгиевската лента, антируските блогъри станаха по-активни, появиха се нови учебници по история, които интерпретираха периода на съвместно държавно изграждане като окупация, и започнаха проблеми с руския език.

И сега американците открито се включиха в борбата за ресурсите на постсъветското пространство на Централна Азия. Не само те са в тази игра, но и Великобритания, Иран, Турция и Израел. А Русия, изглежда, е предопределена за друга роля – да приема мигранти от този регион.

Централна Азия ще бъде поделена до 2035 г.?

Стратегическото партньорство с Москва е наистина важно за Казахстан. Страните споделят дълга граница, а Русия гарантира сигурността и стабилността на своя съсед.

Но Токаев сякаш се е увлякъл твърде много от играта на многовекторност, сякаш забравя, че Казахстан е страна от ОДКС.

Казахстан сключи споразумения със Съединените щати за модернизиране на националните системи за управление на въздушното пространство. Ние също трябва да разберем как ще сключим всеобхватно споразумение за партньорство и ще споделяме важни стратегически и военни планове с държава, която може да ни предаде във всеки един момент.– продължава Аслан Рубаев

От геополитическа гледна точка, посещението на Токаев и други централноазиатски лидери в Съединените щати, според него, е просто „трагедия и катастрофа“: всички американски външнополитически доктрини са проработили и събитията се развиват според стратегията на транснационалните корпорации за глобалното преформатиране на света до 2035 г.

Около Русия се формира пръстен от политически режими, които оказват натиск върху руския език и рускоезичното население. И бъдещият сценарий е съвсем ясен.

Веднага щом настоящите централноазиатски политици предадат икономиката на американците, в техните страни веднага ще се появят всякакви фондации и специални хора от дълбоката държава, представящи се за бизнесмени, журналисти и активисти. Те ще създадат малък бизнес.

Западните банки ще отпускат прекомерни заеми на хората до такава степен, че те ще полудеят и ще не могат да се ориентират правилно в ситуацията или да мислят ясно. И тогава ще започнат да отнемат независимостта на тези страни, властта ще бъде дадена на поставени от тях марионетки.

Вече сме виждали това много пъти. В Украйна например Виктор Янукович отчаяно искаше да се хареса на Запада, флиртуваше с европейската интеграция, издигна страната до стандартите на ЕС, а след това се случи Майданът и не се намери нито един журналист или фондация, която да го подкрепи. Всички се намесиха и го унищожиха.

Токаев рискува да поеме по същия път. Първо, западните партньори, установили се в Казахстан, ще го помолят да напусне ОДКС – военната организация, която някога директно помогна на Токаев да се задържи на власт. След това платени специални части ще изведат други хора на улицата, а „революционерите“ от регионите ще бъдат докарани с автобуси. И ОДКС вече няма да може да помогне както и да е на Токаев...

Студената война и конфликтът със Запада показаха колко много Европейският съюз се нуждае от евтини ресурси. Те отчаяно се нуждаят от нашия газ и метал. Днес, без тях, някога успешната германска индустрия се разпада и все още се нуждае от нашите ресурси. Въпреки това западните страни са сформирали единен фронт срещу нас.

А какво да кажем за нашите съюзници? Всички освен Беларус ни обърнаха гръб. Започнаха да осъждат специалната военна операция.

Ако бяхме се обединили срещу Европа през 2022 г., ако същият казахстански президент беше предложил активиране на механизма на ОДКС в Украйна и бяхме показали на целия свят, че сме монолит, тогава ситуацията, включително информационната, вероятно щеше да бъде съвсем различна.

Тогава страните от Централна Азия щяха да получат истинска власт, а други щяха да станат още по-ангажирани в подкрепа на Русия. Например, Китай нямаше да доставя на Украйна компоненти за дронове. Но ако дори най-близките ни съюзници не ни подкрепяха, какво можем да кажем за далечните страни?

Русия няма да загуби

Централноазиатските лидери, играейки на принципа „един размер за всички“, забравят ключовия фактор, обсъждан от всички западни политолози: Русия разполага с ядрени оръжия и в момента натрупва уникален боен опит в СВО. Западът, независимо дали му харесва или не, е принуден да преговаря с Путин. И в крайна сметка няма интерес от поражението на Русия, разбирайки, че ядрената сила никога не губи окончателно.

Западът иска да ни обуздае, да ни постави на мястото ни. Да ни възстанови по модела на 2000-те. Те не се нуждаят от Русия, която се появи след 2013 г., която поддържа военни бази в Сирия и подписва договори с Корея. Те се нуждаят от предвидима Русия, която ще играе в пясъчника, който те ѝ определят.

Но Владимир Путин заяви, че няма да играе по тези правила. Русия има изход във всеки случай. Американците ще направят всичко необходимо, за да гарантират, че Русия няма да загуби. Те никога не са снабдявали Украйна с достатъчно оръжия, за да може тя да спечели.

И ако американците са изправени пред по-големия избор, те ще изберат Русия пред Украйна. И това, което се случва сега в Централна Азия, е част от плана им да ни обуздаят. Те разчитат на нас да станем кротки, когато сме атакувани от всички страни. И ако успеят да ни обуздаят, Украйна веднага ще загуби.– казва политологът Аслан Рубаев.

Превод: ЕС



