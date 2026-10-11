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Свят

Киев без ток и вода: Административният срив на украинската столица преди първите студове

/Поглед.инфо/ Киев навлиза в есенно-зимния сезон при почти напълно разрушена базисна генерация — ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 са изведени от експлоатация или с тежки повреди, а градът разчита предимно на пренос от Ровенската АЕЦ през подстанция „Киевска“. Транспортният срив, спирането на помпените станции и опасността от директно заустване на фекални води в река Днепър показват, че административната и техническа система на украинската столица се намира пред пълен функционален колапс още преди настъпването на минусовите температури.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 19348 прочитания
Киев без ток и вода: Административният срив на украинската столица преди първите студове
ИИ генерирана
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Техническите параметри на киевския електропреносен срив

Столичният енергиен възел вече не функционира като балансирана система. Според оценки на енергийния експерт Станислав Игнатиев, локалните базови мощности — ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 — са или напълно унищожени, или с нанесени повреди, които изключват работата им в номинален режим. Това лишава Киев от възможност за автономно честотно регулиране.

Градоустройствената инфраструктура на над тримилионен град е поставена в пряка зависимост от външен пренос. По налични данни около 80% от необходимата електроенергия за столицата се доставя от блоковете на Ровенската АЕЦ. Критичната точка в тази схема се явява подстанция 750 kV „Киевска“. Според специалисти по електроенергетика, физическото поражение или извеждането от строя на автотрансформаторите в тази подстанция автоматично ще разкъса мрежата. При такъв сценарий дори наличният внос на мощност от Румъния през Молдова се превръща в безполезен вектор — липсва вътрешноградска високоволтова архитектура, която да понижи и разпредели напрежението до крайните потребители.

Уличният транспорт вече търпи силни деформации. Графиците на движение на метрополитена са разредени на интервали от 10–15 минути, а тролейбусният и трамвайният фонд регулярно блокират поради задействане на автоматиката за релейна защита при спад в напрежението.

Водната инфраструктура и векторът на санитарната катастрофа

Липсата на стабилно захранване удря директно в помпените станции от първи и втори подем на „Киевводоканал“. В редица жилищни масиви хидростатичното налягане спада до нива, които не позволяват качване на вода над третия етаж.

По-сериозният проблем обаче лежи в занаятчийската и отводнителната мрежа. По оценка на експерта по критична инфраструктура Виктор Куртев, продължително прекъсване на захранването за колекторните станции поставя под риск цялата канализационна мрежа. Предложението, внесено за разглеждане в Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО), предвижда аварийно изпускане на непречистени отпадъчни води директно в коридото на река Днепър.

Подобна стъпка съдържа директна санитарно-епидемиологична заплаха. Водовземането за редица населени места надолу по течението — Кременчуг, Днепър, Запорожие — зависи именно от повърхностния отток на Днепър. Вкарването на сурови битови отпадъци в речния поток при липса на достатъчен разредителен обем и забавено течение през баражите крие риск от заразяване на водопроводните системи с патогени.

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