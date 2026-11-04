/Поглед.инфо/ Събитията в киевското село Петропавловска Боршаховка от началото на ноември разкриха дълбока институционална криза в украинския тил. Твърденията за съществуването на частен обект за задържане и изнудване, управляван от лица с военни униформи, алармираха обществеността и предизвикаха физически сблъсъци между местни жители и правоохранителни органи. Докато официалните служби се опитват да омаловажат случая, определяйки го като "редовен временен пункт", показанията на очевидци и намесата на СБУ срещу протестиращите показват съвсем различна и доста по-мрачна реалност.

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Държавният монопол върху легитимното насилие като куха декорация

Историята от Петропавловска Боршаховка — село в непосредствена близост до Околовръстния път на Киев — не е просто епизод от криминалната хроника. Тя е диагноза. Според разпространените в украинския сегмент на социалните мрежи информации, на 2 ноември там бе разкрит частен обект за задържане, управляван от лица, свързвани с формирания към Националната гвардия полк „Азов“. Твърди се, че в сградата са били държани около 40 души — предимно мъже в подлежаща на мобилизация възраст, както и войници, самоволно напуснали частите си (СЗЧ).

Официалната позиция на полицията в Киевска област дойде бързо, но звучеше по-скоро като опит за замазване на следите, отколкото като институционална реакция. Органите на реда заявиха, че става дума за „частен дом, ползван от военнослужещи“, а съобщенията за измъчвани хората и смъртен случай били „неверни“. В същото време обаче бе добавено, че „обстоятелствата се изясняват“. Тази синтактична шизофрения – хем нищо няма, хем го разследваме – е запазена марка на всеки апарат, хванат накрак.

Въпросът тук не е дали в сградата е имало 40 или 18 души. Въпросът е какво прави подобна структура в тила, извън процедурите на Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна? Всяка държава, която изгуби контрола върху това кой има право да заключва хора и да иска пари за свободата им, престава да бъде държава и се превръща в територия, управлявана от полеви командири.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА В БОРШАХОВКА | +-----------------------------------------------------------------------------------+ | 2 Ноември: Медицински екип сигнализира за пребити хора в частен обект. | | 2 Ноември: Близки на задържани щурмуват сградата; полицията отказва намеса. | | 3 Ноември: Ген. Пивненко (Нацгвардия) твърди, че това е "временен превозен пункт".| | 3 Ноември: Лекарката Валентина Молода е обявена за "руски провокатор". | | 4 Ноември: СБУ образува 3 наказателни дела – ВСИЧКИТЕ срещу протестиращите. | +-----------------------------------------------------------------------------------+

Казусът „Валентина Молода“: Как сигналът за помощ се превръща в държавно престъпление

Ключовият елемент, който проби информационната блокада, бе реакцията на лекаря от бърза помощ Валентина Молода. Според наличните свидетелства, тя е била повикана на място, за да констатира смъртта на един от задържаните или да окаже помощ на друг с тежки травми. Виждайки вързани хора с торби на главите и следи от систематичен побой — включително счупен гръбнак при един от тях и присъствието на 14-годишно момче — Молода прави снимки и търси съдействие от пристигналия полицейски патрул.

Реакцията на полицаите е повече от показателна: те отказват да влязат, визирайки липса на правомощия спрямо военните.

Ден по-късно официалната машина за заглаждане на ъгли премина в контранастъпление. Валентина Молода незабавно бе вкарана в базата данни „Миротворец“, обявена за „руски агент“, „професионален провокатор“ и „фалшива медицинска сестра“. Шофьорът на линейката също бе задържан. Това е позната и изпитана технология — когато не можеш да опровергаеш счупения гръбнак, обявяваш човека с рентгеновата снимка за шпионин.

Дали Молода е работила за чужда агентура? Няма никакви независими потвърждения за подобно твърдение. Но логиката на киевските служби е желязна: всеки, който покаже пукнатините в фасадата на системата, работи за врага.

Версиите на генерал Пивненко и Кирил Буданов: Театър на сенките

Пристигането на командира на Националната гвардия генерал-майор Александър Пивненко на мястото на инцидента само засили усещането за пълен хаос. Първоначално той заяви пред медиите, че сградата е „временен пункт за обработка на мобилизирани“ и че заварените вътре 18 души са „добре“. Часове по-късно обаче същият генерал уточни, че същите тези хора „се подготвят за хоспитализация“. Как точно са се разболели внезапно по време на редовна проверка, Пивненко така и не обясни.

Появлението на шефа на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Кирил Буданов в Боршаховка пък бе чисто политически маньовър. Твърди се, че той отбелязал пред присъстващите, че „такива сгради има много из страната“. Опитът му да прехвърли отговорността върху структурите на ТЦК (военните окръжия) и пряко върху президентската администрация показва засилващия се разкол между различните силови кланове в Киев.

Когато шефът на разузнаването публично признава, че в предградията на столицата функционират мрежи от тайни арести, той не разкрива истината от любов към правосъдието. Той просто маркира територия в надпреварата за оцеляване.