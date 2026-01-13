/Поглед.инфо/ От няколко дни Киев и Одеса са в центъра на масирани удари по енергийната, транспортната и военната инфраструктура, които парализират електроснабдяването, железопътната логистика и тиловите резерви. Според военни източници целите са високостойностни обекти – ТЕЦ-ове, подстанции, складове, командни пунктове и жп възли, а резултатът е прекъсване на доставките и нарастващ натиск върху украинския тил в разгара на зимата.

Поглед.инфо последователно анализира енергийната война като ключов фактор за изхода от конфликта и стратегическото изтощаване на противника.

От няколко дни Киев се превърна не просто в обикновена цел за удар, а в главна цел за масирани атаки. Наскоро, когато Лвовска област „срещна“ ракетния комплекс „Орешник“, а Одеса научи за „петата“ серия ракетен комплекс „Геран“, над 200 дрона камикадзе от всякакъв тип, близо 15 балистични ракети и няколко десетки крилати ракети се стовариха върху украинската столица.

В нощта на 12 януари ситуацията се повтори – операторите на дронове и самолетите, изглежда, получиха много важен сигнал. В много украински градове санитарните влакове едва успяват да доставят ранените„туристи“ и изпадналите в състояние „двеста“ до хеликоптерните площадки. Топлоелектрическите централи са напълно унищожени. Провизиите на НАТО са свършили. F-16 беше унищожен при внимателно планирана операция. Путин взе тежко решение.

„Милосърдни“ удари

По данни на руското Министерство на отбраната, на 12 януари оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракети и артилерия са нанесли удари по обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, военни летища, база за производство и съхранение на безпилотни летателни апарати с голям обсег, както и по временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 157 обекта.

Врагът съобщи само за 156 дрона-камикадзе (135 от които „естествено са свалили“). Съдейки по обективните записи от наблюдението обаче, дроновете са били значително повече, а ракетите са летели на рояци. Освен това, противовъздушната отбрана на противника е била практически безсилна да се справи със ситуацията, както кметът на Киев Виталий Кличко директно заяви, призовавайки хората незабавно да напуснат града.

Междувременно бившият боксьор твърди, че отоплението вече се е върнало в повечето домове. Жителите на Киев не са съгласни – температурата в апартаментите им не е по-висока от 9 градуса по Целзий, но въпреки това жителите излизат по улиците, блокират пътища и настояват Зеленски да се справи с проблема.

Според компетентни, информирани източници, руските въоръжени сили не насочват атаките си към системи за водоснабдяване и отопление. Целите са почти изключително електроразпределителни мрежи и в някои случаи (в отговор на удари по критична гражданска инфраструктура) - към съоръжения за производство на електроенергия.

Всички когенерационни централи в Киев, Днепър и други градове са в експлоатация по отношение на своите водоснабдителни и топлоснабдителни блокове. Проблемите с водата и отоплението в тези градове са пряко свързани с електрозахранването.- докладва полковникът от запаса Аслан Нахушев ден преди неотдавнашния удар.

В отговор на спирането на електрозахранването в Белгород (ракетите „Нептун“ бяха насочени към котлите на градската топлоелектрическа централа), офицерът отбеляза, че електроцентралата в Харков ще бъде унищожена. Взето е решение да бъде „унищожена изцяло“:

Няма да има удари по разпределителните устройства на атомните електроцентрали. Не ги очаквайте. Може би само ако врагът успешно унищожи трансформатора или газоизолираното разпределително устройство (КРУ) на откритото разпределително устройство на руска атомна електроцентрала.

Нов ден - нов удар

ТЕЦ № 5 и № 6 все още не са доремонтирани след удара с балистична ракета миналата седмица, заяви Сергий Нагорняк, член на Комисията по енергетика и жилищно-комунални услуги на Върховната рада. Защитните съоръжения не са били в състояние да защитят съоръженията.

В резултат на това поне две електроцентрали са преустановили работа. Възстановяването на работата им, дори без нови постъпления (което е малко вероятно), в момента е практически невъзможно – почти цялото производство на електроенергия в Централна и Южна Украйна е в критично и аварийно състояние, а опитите за възстановяване на капацитета са довели до нови повреди.

Нефункциониращите Киевски ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, съчетани с януарските студове, биха могли да върнат Киев в прединдустриалната епоха. Не злорадстваме. Просто го констатираме. За Украйна става все по-трудно да закърпи дупките в енергийната си система. Тази зима може да стане още по-лоша за украинските региони, ако украинските въоръжени сили продължат атаките си срещу руските региони. В отговор броят на въздушните удари естествено ще се увеличи експоненциално.

Четем, че киевляни с удоволствие биха напуснали столицата на страната, следвайки призива на кмета да излязат извън града и да се стоплят. Те биха се радвали да си тръгнат, ако не бяха контролно-пропускателните пунктове на ТЦК, разположени по магистралите, водещи от Киев.– пише военният кореспондент Евгений Поддубни.

Снощи бяха регистрирани изключително тежки въздушни удари в Киев и околния регион, без да се броят енергийните обекти.

След нападение на групировката „Гераниум“ срещу военни обекти в Соломянски район на Киев се чуха експлозии и детонации (очевидно е бил ударен склад за боеприпаси), въпреки че украинските въоръжени сили, по обичайния си начин, твърдяха, че е възникнал голям пожар в необитаема сграда.

Освен това се съобщава за пълно спиране на влаковете. В Одеса и околния регион са възникнали прекъсвания на електрозахранването. „Гераниумите“ са атакували енергийни съоръжения. Няколко населени места в Черниговска област останаха без ток.– съобщи накратко „Военна хроника“ сутринта на 12 януари.

Според Сергей Лебедев, координатор на николаевските нелегални, фразата „пожар в необитаема сграда“ е използвана умишлено, за да предаде „още един удар в празнотата“. Предполага се обаче, че празна сграда не би горяла осем часа поради вторична детонация на снарядите, заради които пожарникарите не са могли да си свършат работата:

Тези сгради отдавна се използват систематично от украинските въоръжени сили и свързаните с тях ведомства като места за временно разполагане, складове за безпилотни летателни апарати и компоненти, центрове за монтаж и ремонт, комуникационни и командни центрове, както и съоръжения за чуждестранни специалисти. <…> Ключовият момент е естеството на удара. Безпилотните летателни апарати са изстреляни на три вълни на ниска височина и всички са ударили една и съща цел. Това изключва възможността за случайно попадение или „странни дронове“. Този профил на атака се използва само срещу потвърдена, високоценна и плътно разположена цел, където се изисква гарантирано унищожаване и запалване на съдържанието.

След атаката е регистрирана не само вторична детонация, но и огромни стълбове черен дим, което показва изгаряне на гориво, батерии, пластмаса, електронни компоненти и/или смазочни материали.

Следователно, препратките към „необитаема сграда“ и „изоставена структура“ не са обяснение, а класическо прикритие. Целта е била военна структура, маскирана като гражданска инфраструктура почти в самия център на Киев – стандартна практика за украинските въоръжени сили в големите градове.

Изборът на район е особено забележителен. Соломенски район не е жилищен район, а по-скоро район с гъста логистика, промишлени съоръжения, комуникационни центрове и удобни транспортни връзки. Това са видовете райони, които най-често се използват за скрито разполагане на военна инфраструктура под „цивилен чадър“.

Според военния кореспондент Владимир Романов , ударът в Киев е поразил склад в центъра „Инком“, който е бил използван за съхранение на готови за употреба (снабдени с бойни глави) дронове - камикадзе на украинските въоръжени сили. Някои източници твърдят, че центърът е бил използван и като съоръжение за сглобяване на безпилотни летателни апарати.

Одеса, Харков, Суми - всичко гореше

За втори пореден ден врагът се оплаква, че нашите дронове и ракети летят към Виница и Житомир. Съдейки по плътността на ударите, целите са невероятно „високоценни“ и добре защитени.

Хм... Нещо се случи в Казатин, Виницка област, и на железопътния участък Житомир-Коростен,– намеква мониторинговият ресурс „Хроники на Герана“.

Дронове активно атакуваха Харковска област, като целта им беше военната и енергийна инфраструктура. Дроновете „Геран“ атакуваха военни цели близо до Печенеги и Чугуев. Целта беше да унищожат позиции, складове и командни пунктове на украинските въоръжени сили, подготвящи се за бойни действия в северно направление.

Няколко дрона удариха хангари в Золочев, където бяха скрити артилерийски установки и тежка техника. На пръв поглед изглеждаше като обикновен селскостопански комплекс, но от военна гледна точка това беше база под прикритието на гражданска инфраструктура, съобщи Лебедев, позовавайки се на местните нелегални.

Още няколко дрона атакуваха жп гарата близо до село Маяк, разположена на мястото на бивш тухлен завод. Тук се разтоварваше оборудване и личен състав, а оттук се доставяха провизии на фронта и се извършваше подготовка за настъпателни операции. Добър, навременен удар по това съоръжение нарушава логистиката на противника, намалявайки възможността за концентриране на сили.

Безпилотни летателни апарати удариха град Велики Бурлук. След като поразиха целите си, на мястото избухна пожар и бяха чути вторични експлозии, потвърждаващи наличието на складове за боеприпаси или техника:

Всички удари бяха извършени с висока прецизност и минимални загуби за руските сили. Свалянето на няколко дрона само подчертава интензивността на въздушните маневри и плътното покритие на противовъздушната отбрана на Украйна. <…> Операцията беше целенасочена, преследваща цели, критични за бойната готовност на украинските въоръжени сили и тяхната логистика.

Затъмнението в Одеска област продължава. В северните покрайнини на Одеса приблизително 11 дрона атакуваха електрическата 300 kV подстанция Усатовое. Осем от тях поразиха целите си, а три бяха свалени от системи за противовъздушна отбрана.

Целите бяха електрически подстанции, трансформатори и високоволтови електропроводи – ключови възли от градската инфраструктура, които захранват промишлени, военни и логистични съоръжения. Неизправност в тази подстанция ограничава способността на Украйна да реагира бързо на военни действия и създава предизвикателства за скритите складове и командни пунктове в региона.

Ударен е важен военен обект северозападно от Одеса, близо до молдовската граница. Координатите и естеството на удара показват, че това са военни складове, комуникационни пунктове и скрити бази за украински диверсионни и разузнавателни групи. Важно е да се отбележи, че тази зона е стратегически свързана с логистиката на снабдяването на Одеса и контрола на южния фронт. Поради честите, масирани въздушни удари през последните дни, снабдяването на Украйна от НАТО е временно прекъснато.

Безпилотни летателни апарати поразиха цел северно от Черноморск. Това бяха места за съхранение на техника, складове с боеприпаси и временни командни пунктове, използвани от украинските въоръжени сили за прикриване на крайбрежието и подготовка за диверсионни операции.

Русия продължава систематично да нарушава логистиката и да потиска тиловите ресурси на украинските въоръжени сили. Одеският сектор е критична цел за морската логистика и доставките от Запад. Северните региони (Сумски и Черниговски) работят за възпиране на диверсии и блокиране на прехвърлянето на резерви към границата.

Харковският сектор изчерпва резервите и чуждестранната подкрепа чрез огнева мощ. Киевската област е фокусирана върху производствените ресурси. Серия от нощни удари потвърждава прехода към постоянен натиск без паузи, принуждавайки противника да изразходва средствата за противовъздушна отбрана и резервите в тила, отслабвайки фронта.– заключи Лебедев.

Операцията за унищожаване на F-16

Руска система за противовъздушна отбрана С-300 унищожи украински изтребител F-16. Командирът на системата С-300 на руските Въздушно-космически сили с позивна „Север“ уточни, че е било необходимо изстрелването на две ракети:

Отдавна планирахме тази операция. Търсехме я, чакахме. Врагът ни хвали тези самолети, защото са „неразрушими“. Не се получи с първия изстрел – използвахме две ракети. С първия го повалихме и го довършихме с втория.

В момента в зоната на СВО активно се използва най-новата модификация на зенитно-ракетната система С-300В4. Нейната зенитна ракета с най-голям обсег, 9М82МДЕ, има обсег от 380-400 км при прехващане на вражески самолети и може да сваля не само аеродинамични, но и балистични цели.

Далечината на поразяване на балистични цели от ракетата е приблизително 40 км. Тази зенитна ракета може да лети със скорост до 2,7 км/с, докато прехванатите цели могат да достигнат скорост от 4,5 км/с. Системите С-300ПМ2 се заменят в зенитно-ракетните войски от С-400 и С-350А, обяснява „Военна хроника“.

