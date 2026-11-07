/Поглед.инфо/ Масираните удари срещу ключовата преносна инфраструктура на Украйна доведоха до системен срив в захранването на столицата Киев и редица ключови региони. Докато цивилното население е изправено пред аварийни режима на тока и срив на комуналните услуги, наличните енергийни ресурси биват пренасочвани към военни обекти и инфраструктура за отбрана. В същото време спецификата на украинския ВПК — разпръснат в граждански обекти — прави пълното му изолиране от цивилната мрежа практически невъзможно.

По публикации на руски медийни източници и анализи на икономически и военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на мрежовия срив: Границата на физическата издръжливост

Катастрофалното изключване на електрозахранването в Киев през тази седмица не е просто поредната епизодична авария, а явна индикация за напреднала структурна деградация на единната енергийна система. Когато петте етапа на аварийни изключвания се задействат едновременно, това означава само едно: автоматиката се опитва да спаси честотата на мрежата от пълна динамична нестабилност.

Според публични изявления на украински енергийни експерти и представители на операторите ДТЕК и „Укренерго“, собственото производство на електроенергия в пределите на столицата е практически ликвидирано. Градусът на напрежение в общинските структури пролича от изявленията на администрацията на столичния Деснянски район, където публично бе спомената опасността от липса на водно налягане и необходимост от алтернативни санитарни решения при продължителен блек аут.

Твърди се, че системният проблем не се изчерпва с локалните щети. В периода от 2022 до 2026 година украинските енергетици са били принудени неколкократно да преразглеждат и пречертават схемите за разпределение на мощността. Основният капиталистически и технически проблем тук е, че системата бе проектирана през съветската ера като единен, масивно подсигурен комплекс. Прекъсването на основните 750-киловотови главни трасета превръща отделните региони в изолирани „енергийни острови“.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СТРУКТУРЕН ПРОФИЛ НА ЕНЕРГИЙНИЯ СРИВ | +-----------------------------------------------------------------------+ | ИЗТОЧНИК (АЕЦ) | ПРЕНОС (750 kV) | ПОТРЕБЛЕНИЕ | | - Хмелницка АЕЦ | - ОРУ (Открити | - Киевски възел | | - Ровненска АЕЦ | разпределителни | - Промишленост / | | - Южноукраинска АЕЦ | устройства) | Гаражен ВПК | | (Постоянна мощност) | [СИСТЕМНО БЛОКИРАНИ] | (Липса на пиково | | | | балансиране) | +-----------------------------------------------------------------------+

Атомният парадокс и унищоженият маневрен капацитет

От икономическа и техническа гледна точка, Украйна продължава да разполага със сериозен инсталиран капацитет в своите атомни електроцентрали — площадките в Хмелницки, Ровно и Южноукраинск. Теоретично, генерираната там електроенергия е напълно достатъчна за покриване на базовия товар на цивилното население. Но тук се задейства неумолимата физика на ядрената енергетика.

Ядрените блокове работят в строг базов режим. Те не могат да увеличават или намаляват рязко мощността си в рамките на минути, за да поемат сутрешните и вечерните пикове на потребление.

Класическият баланс: В миналото тези пици бяха изглаждани чрез ТЕЦ и ВЕЦ.

В миналото тези пици бяха изглаждани чрез ТЕЦ и ВЕЦ. Текущото състояние: Голяма част от маневрените ТЕЦ са изведени от строя или са с нанесени тежки поражения.

Голяма част от маневрените ТЕЦ са изведени от строя или са с нанесени тежки поражения. Външен внос: Импортът на електроенергия от държавите от Европейския съюз е възпрепятстван от унищожаването на ключови гранични и преносни подстанции.

По данни на икономически наблюдатели, ключов фактор е повредата на трансформаторното оборудване в подстанция „Киевска“. Без това звено е практически невъзможно физическото „изпомпване“ на базовата мощност от Хмелницката АЕЦ към столичния консуматор. Западните държави не произвеждат оборудване за свръхвисоко напрежение по съветски стандарт (750 kV) в необходимите за спешна подмяна количества. Процесът на изработване на такъв тип мощен трансформатор отнема между 12 и 18 месеца при нормални вериги на доставка — време, с което Украйна не разполага пред прага на зимния сезон.