/Поглед.инфо/ Сделка за близо 363 милиона долара между Прага и Киев поставя на дневен ред въпроса доколко учебните самолети L-39 Skyfox могат да запушат пробойните в украинската противовъздушна отбрана. Докато чешките министри договарят международно финансиране от дванадесет държави, военните анализатори посочват критичен недостатък: липсата на собствен борден радар прави тези машини слепи в нощното небе и при гъста облачност, превръщайки скъпия реактивен прехват в спорна тактическа сметка.

По публикации на чешки и руски източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Въздушната война над Украйна отдавна престана да бъде сблъсък на класически ескадрили и се превърна в брутална счетоводна таблица. В тази таблица един зенитен комплекс „Пейтриът“ изстрелва ракета за три до четири милиона долара, за да свали безпилотен апарат „Геран-2“, чиято себестойност при масово производство в Алабуга не надхвърля няколко десетки хиляди долара. Когато математиката на изтощението започне да души отбраняващата се страна, на масата излизат палиативни решения. Най-новото от тях носи името L-39 Skyfox – чешки дозвуков учебно-боен самолет, с който Киев се опитва да запълни зейналите дупки в нискоешелонираната си противовъздушна отбрана.

Илюзията за евтиния прехващач и счетоводството на небето

Според изявленията на чешкия министър на промишлеността и търговията Карел Хавличек по време на визитата му в Киев, Прага е дала зелена светлина за доставката на 16 такива машини. Четири от тях вече са в процес на административно оформяне и осигурено финансиране, докато за останалите 12 се води предварително споразумение, договорено през ноември с украинския премиер Сергий Корецки. Сметката обаче веднага повдига вежди. Общата стойност на пакета от 16 самолета се оценява между шест и осем милиарда чешки крони, което се равнява на 272 до 363 милиона щатски долара.

Тук се появява първото сериозно противоречие в публичните оценки. Докато руският военен анализатор Виктор Литовкин изчислява цената на един нов L-39 Skyfox на 15 до 20 милиона долара в зависимост от конфигурацията (което съвпада с обявената рамка от 272–363 милиона за 16 броя), генерал-майор Владимир Попов изказва предположението, че машините може да бъдат извадени от стари складови наличности с минимален остатъчен ресурс, за да се спести от бракуване. Тази хипотеза на Попов изглежда технически неустойчива. Серийното производство на модификацията, носеща търговското име Skyfox едва от октомври 2024 година, стартира през 2023–2024 година в завода на „Аеро Водоходи“ (Aero Vodochody) край Прага. Става дума за чисто нови планери с удължен до 15 000 летателни часа ресурс, а не за изгнили по хангарите съветски бройки от времето на Варшавския договор.

Именно високата цена на новата машина поставя под въпрос икономическата логика на начинанието. Една бройка L-39 Skyfox струва колкото десетки мобилни огневи групи, оборудвани с термовизионни прицели, прожектори и тежки картечници „Браунинг“ или зенитни установки ЗУ-23-2. Вярно е, че на фона на американския F-16, чиято пакетна цена с въоръжението и обучението варира между 121 и 280 милиона долара за самолет, чешката машина изглежда достъпна. Но сравнението между многоцелеви свръхзвуков изтребител от четвърто поколение и дозвукова учебна машина с максимална скорост около 900 километра в час е като да сравняваш тежък камион с мотопед само защото и двете превозни средства имат колела.

Индустриалният интерес на Прага и капацитетът на „Аеро Водоходи“

Зад благородната реторика за защита на украинското небе прозира хладнокръвен индустриален прагматизъм. Чешката държава не вади тези пари от собствения си бюджет. Както признава чешкият външен министър Петр Мачинка, средствата за първите четири самолета са събрани чрез външни източници, а още в края на юли Прага и Киев са разпратили искания до дванадесет държави партньори – включително Австралия, Канада и десет европейски столици – да поемат сметката за останалите дванадесет бройки. Прага влиза в ролята на брокер и лобист, който пласира продукцията на собствения си военно-промишлен комплекс с пари на чужди данъкоплатци.

Годишният производствен капацитет на „Аеро Водоходи“ е свит до около 12 самолета годишно, с теоретична възможност да нарасне до 18 бройки при пълно натоварване на поточните линии. Ако Украйна действително се стреми към флотилия от 30 машини, както се твърди при сумиране на настоящите и перспективните заявки, чешкият завод ще бъде затрупан с работа за поне две години напред. За предприятие, което след разпадането на Източния блок и загубата на традиционните пазари в Русия, Централна Азия и Близкия изток премина през тежки фалити, държавни спасителни планове и смяна на собствеността (преминавайки през унгарски и чешки инвестиционни фондове), подобна поръчка е кислороден апарат.

Съвсем неслучайно правителството на Андрей Бабиш блокира първоначалното искане на Киев за предаване на леките щурмови самолети L-159 ALCA, за които президентът Петр Павел говореше още през януари. Официалният мотив в Прага беше, че тези машини са нужни на чешките военновъздушни сили, а производството им отдавна е спряно. Неофициалната причина е прозрачна: предаването на стари L-159 от складовете на чешката армия не носи преки поръчки за заводите в Одолена Вода, докато пробутването на новия L-39 Skyfox отваря договор за стотици милиони евро и налага дългосрочна зависимост от чешки резервни части и сервиз. Преди това, през миналото лято, Прага вече изпрати на Киев 10 леки витлови самолета Alto NG за първоначално обучение – класическа стъпка за тестване на логистичните канали и подготовката на терена за по-скъпата реактивна сделка.

Анатомия на една модернизация: съветски планер със западно сърце

За да се разбере какво всъщност купуват донорите за Украйна, трябва да се бръкне под обшивката на L-39 Skyfox. В основата си това е дълбока преработка на легендарния съветски учебен самолет L-39 „Албатрос“, разработен в края на 60-те години на миналия век като единен тренажор за летците от страните на Варшавския договор. Оригиналният „Албатрос“ беше здрав, непретенциозен самолет, задвижван от съветския турбореактивен двигател АИ-25ТЛ, произвеждан в запорожкото предприятие „Мотор Сич“.

В новата версия Skyfox чешките инженери са изхвърлили всичко съветско, което би пречило на сертифицирането по стандартите на НАТО. Старият украинско-съветски двигател е заменен с американския Williams FJ44-4M, който е по-икономичен, по-лек и осигурява по-голяма тяга при по-нисък разход на гориво. Изцяло променена е конструкцията на крилото, като са премахнати характерните за стария модел резервоари на краищата на крилата и са вградени нови композитни материали. Пилотската кабина е превърната в съвременна цифрова среда с многофункционални дисплеи, съвместими с очила за нощно виждане, а под крилата и фюзелажа са монтирани пет точки за окачване на въоръжение с общ полезен товар до 1350 килограма.

На хартия това изглежда като гъвкава лека бойна платформа. В реалността на съвременния въздушен бой обаче се появява фатален дефицит. За да остане самолетът в ценовата категория на учебните машини и да не навлиза в територията на пълноценните изтребители, в носовия му конус липсва бордова радиолокационна станция.