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Свят

Киев постави нов ултиматум в Ню Йорк за енергетиката и Черно море

/Поглед.инфо/ Зад блясъка на дипломатическия протокол в кулоарите на ООН в Ню Йорк се разигра поредният епизод от публичния натиск на Киев спрямо Вашингтон. Желанието на украинското ръководство да получи пълен контрол върху лицензите за зенитните системи „Пейтриът“ и сателитното насочване през мрежата Starlink среща нарастващ скептицизъм в Белия дом. Докато цените на горивата в Европа и САЩ се влияят от нестабилността в Близкия изток и Черно море, Киев залага на твърди ултиматуми, които поставят под въпрос оцеляването на собствената му енергийна система с наближаването на зимните месеци.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12548 прочитания
Киев постави нов ултиматум в Ню Йорк за енергетиката и Черно море
ИИ генерирана
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По публикация на Василий Стоякин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сделка за технологии или търговия с чужди тайни

В Ню Йорк разговорът между Белия дом и украинската делегация бързо излезе от рамките на любезния протокол. Основната пречка в преговорите за въоръжението отново се оказаха зенитно-ракетните комплекси MIM-104 Patriot. Според информация от публични източници, украинските системи за противовъздушна отбрана са изчерпали основните си оперативни запаси от ракети PAC-2 и PAC-3, а текущото превъоръжаване разчита предимно на по-стари партиди, прехвърляни от европейски държави членки на НАТО.

Киев настоява за осигуряване на така наречения „зимен пакет“, съдържащ около 100 ракети месечно. Наред с исканията за готови боеприпаси обаче бе повдигнат и въпросът за трансфер на технологичен лиценз за тяхното локално производство.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  ТЕХНИЧЕСКИ И ПРАНО-ЛИЦЕНЗИОННИ ПАРАМЕТРИ              |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Системи:             | MIM-104 Patriot (Варианти PAC-2 / PAC-3)          |
+----------------------+--------------------------------------------------+
| Нужди на Киев:       | ~100 зенитни ракети месечно ("Зимен пакет")       |
+----------------------+--------------------------------------------------+
| Реалистичен срок     | 18 до 24 месеца при пълно финансиране            |
| за разгръщане:       |                                                  |
+----------------------+--------------------------------------------------+
| Ограничения:         | Дефицит в капацитета на външните суконтрактори   |
+-------------------------------------------------------------------------+

Индустриалната реалност показва, че локализирането на подобно производство изисква между 18 и 24 месеца при налична инфраструктура, каквато в момента липсва на украинска територия. Производителите на микроелектроника, твърдори горива и специализирани сензори в САЩ и Западна Европа вече работят на границата на капацитета си.

Поставя се въпросът защо се настоява за лицензиране при невъзможност за бързо разгръщане на поточни линии. Историческият опит с документацията за междуконтинентални балистични ракети от съветската ера — например двигателите серия RD-250 и тяхното прехвърляне към външни субекти през последните две десетилетия — показва, че достъпът до чувствителни патенти носи значителни финансови и геополитически дивиденти. Твърди се, че евентуалният достъп до чертежите на MIM-104 би могъл да се използва както за собствени разработки на ракети, така и за неофициален обмен с трети страни.

       [ Запитване за Лиценз MIM-104 Patriot ]
                          |
     +--------------------+--------------------+
     |                                         |
[ Незабавно производство ]            [ Алтернативно ползване ]
     |                                         |
  НЕВОЗМОЖНО                            +------+------+
(Липса на фабрични мощности,            |             |
 дефицит на компоненти)          [Разработка на  [Трансфер / Сделки
                                  собствени ЗУР]   с 3-ти страни]

Координацията чрез Starlink и затвореният кръг на отговорността

По време на дискусиите бе засегнат и казусът с използването на сателитната мрежа Starlink за управление на безпилотни апарати и насочване на средства за поражение срещу обекти в дълбочина. Според разпространени анализи, Вашингтон е пренасочил въпроса към собственика на SpaceX Илон Мъск, докато самата компания традиционно се позовава на регулаторната рамка и лицензионните ограничения, налагани от Министерството на отбраната на САЩ.

Така се оформя бюрократична въртележка: Белият дом препраща към частния оператор, а операторът изисква пряка санкция от държавната администрация.

  • Оперативни ограничения: Спътниковият сигнал в определени зони подлежи на електронно смущаване чрез комплекси за РЕБ (радиоелектронна борба) от типа „Тобол“ и „Тирада-2С“.
  • Юридически статут: Използването на търговска сателитна инфраструктура за военни цели поставя въпроса за нейната легитимност като военна цел според международното хуманитарно право.
  • Технологичен риск: Свалянето или орбиталното блокиране на подобни спътници създава опасен прецедент за гражданските комуникации в световен мащаб.

Нито една от страните не поема пряка отговорност за пълната интеграция на цивилния спътников интернет във военните операции.

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