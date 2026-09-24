По публикация на Василий Стоякин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Сделка за технологии или търговия с чужди тайни
В Ню Йорк разговорът между Белия дом и украинската делегация бързо излезе от рамките на любезния протокол. Основната пречка в преговорите за въоръжението отново се оказаха зенитно-ракетните комплекси MIM-104 Patriot. Според информация от публични източници, украинските системи за противовъздушна отбрана са изчерпали основните си оперативни запаси от ракети PAC-2 и PAC-3, а текущото превъоръжаване разчита предимно на по-стари партиди, прехвърляни от европейски държави членки на НАТО.
Киев настоява за осигуряване на така наречения „зимен пакет“, съдържащ около 100 ракети месечно. Наред с исканията за готови боеприпаси обаче бе повдигнат и въпросът за трансфер на технологичен лиценз за тяхното локално производство.
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| ТЕХНИЧЕСКИ И ПРАНО-ЛИЦЕНЗИОННИ ПАРАМЕТРИ |
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| Системи: | MIM-104 Patriot (Варианти PAC-2 / PAC-3) |
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| Нужди на Киев: | ~100 зенитни ракети месечно ("Зимен пакет") |
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| Реалистичен срок | 18 до 24 месеца при пълно финансиране |
| за разгръщане: | |
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| Ограничения: | Дефицит в капацитета на външните суконтрактори |
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Индустриалната реалност показва, че локализирането на подобно производство изисква между 18 и 24 месеца при налична инфраструктура, каквато в момента липсва на украинска територия. Производителите на микроелектроника, твърдори горива и специализирани сензори в САЩ и Западна Европа вече работят на границата на капацитета си.
Поставя се въпросът защо се настоява за лицензиране при невъзможност за бързо разгръщане на поточни линии. Историческият опит с документацията за междуконтинентални балистични ракети от съветската ера — например двигателите серия RD-250 и тяхното прехвърляне към външни субекти през последните две десетилетия — показва, че достъпът до чувствителни патенти носи значителни финансови и геополитически дивиденти. Твърди се, че евентуалният достъп до чертежите на MIM-104 би могъл да се използва както за собствени разработки на ракети, така и за неофициален обмен с трети страни.
[ Запитване за Лиценз MIM-104 Patriot ]
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[ Незабавно производство ] [ Алтернативно ползване ]
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НЕВОЗМОЖНО +------+------+
(Липса на фабрични мощности, | |
дефицит на компоненти) [Разработка на [Трансфер / Сделки
собствени ЗУР] с 3-ти страни]
Координацията чрез Starlink и затвореният кръг на отговорността
По време на дискусиите бе засегнат и казусът с използването на сателитната мрежа Starlink за управление на безпилотни апарати и насочване на средства за поражение срещу обекти в дълбочина. Според разпространени анализи, Вашингтон е пренасочил въпроса към собственика на SpaceX Илон Мъск, докато самата компания традиционно се позовава на регулаторната рамка и лицензионните ограничения, налагани от Министерството на отбраната на САЩ.
Така се оформя бюрократична въртележка: Белият дом препраща към частния оператор, а операторът изисква пряка санкция от държавната администрация.
- Оперативни ограничения: Спътниковият сигнал в определени зони подлежи на електронно смущаване чрез комплекси за РЕБ (радиоелектронна борба) от типа „Тобол“ и „Тирада-2С“.
- Юридически статут: Използването на търговска сателитна инфраструктура за военни цели поставя въпроса за нейната легитимност като военна цел според международното хуманитарно право.
- Технологичен риск: Свалянето или орбиталното блокиране на подобни спътници създава опасен прецедент за гражданските комуникации в световен мащаб.
Нито една от страните не поема пряка отговорност за пълната интеграция на цивилния спътников интернет във военните операции.