/Поглед.инфо/ Зад блясъка на дипломатическия протокол в кулоарите на ООН в Ню Йорк се разигра поредният епизод от публичния натиск на Киев спрямо Вашингтон. Желанието на украинското ръководство да получи пълен контрол върху лицензите за зенитните системи „Пейтриът“ и сателитното насочване през мрежата Starlink среща нарастващ скептицизъм в Белия дом. Докато цените на горивата в Европа и САЩ се влияят от нестабилността в Близкия изток и Черно море, Киев залага на твърди ултиматуми, които поставят под въпрос оцеляването на собствената му енергийна система с наближаването на зимните месеци.

По публикация на Василий Стоякин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сделка за технологии или търговия с чужди тайни

В Ню Йорк разговорът между Белия дом и украинската делегация бързо излезе от рамките на любезния протокол. Основната пречка в преговорите за въоръжението отново се оказаха зенитно-ракетните комплекси MIM-104 Patriot. Според информация от публични източници, украинските системи за противовъздушна отбрана са изчерпали основните си оперативни запаси от ракети PAC-2 и PAC-3, а текущото превъоръжаване разчита предимно на по-стари партиди, прехвърляни от европейски държави членки на НАТО.

Киев настоява за осигуряване на така наречения „зимен пакет“, съдържащ около 100 ракети месечно. Наред с исканията за готови боеприпаси обаче бе повдигнат и въпросът за трансфер на технологичен лиценз за тяхното локално производство.

+-------------------------------------------------------------------------+ | ТЕХНИЧЕСКИ И ПРАНО-ЛИЦЕНЗИОННИ ПАРАМЕТРИ | +-------------------------------------------------------------------------+ | Системи: | MIM-104 Patriot (Варианти PAC-2 / PAC-3) | +----------------------+--------------------------------------------------+ | Нужди на Киев: | ~100 зенитни ракети месечно ("Зимен пакет") | +----------------------+--------------------------------------------------+ | Реалистичен срок | 18 до 24 месеца при пълно финансиране | | за разгръщане: | | +----------------------+--------------------------------------------------+ | Ограничения: | Дефицит в капацитета на външните суконтрактори | +-------------------------------------------------------------------------+

Индустриалната реалност показва, че локализирането на подобно производство изисква между 18 и 24 месеца при налична инфраструктура, каквато в момента липсва на украинска територия. Производителите на микроелектроника, твърдори горива и специализирани сензори в САЩ и Западна Европа вече работят на границата на капацитета си.

Поставя се въпросът защо се настоява за лицензиране при невъзможност за бързо разгръщане на поточни линии. Историческият опит с документацията за междуконтинентални балистични ракети от съветската ера — например двигателите серия RD-250 и тяхното прехвърляне към външни субекти през последните две десетилетия — показва, че достъпът до чувствителни патенти носи значителни финансови и геополитически дивиденти. Твърди се, че евентуалният достъп до чертежите на MIM-104 би могъл да се използва както за собствени разработки на ракети, така и за неофициален обмен с трети страни.

[ Запитване за Лиценз MIM-104 Patriot ] | +--------------------+--------------------+ | | [ Незабавно производство ] [ Алтернативно ползване ] | | НЕВОЗМОЖНО +------+------+ (Липса на фабрични мощности, | | дефицит на компоненти) [Разработка на [Трансфер / Сделки собствени ЗУР] с 3-ти страни]

Координацията чрез Starlink и затвореният кръг на отговорността

По време на дискусиите бе засегнат и казусът с използването на сателитната мрежа Starlink за управление на безпилотни апарати и насочване на средства за поражение срещу обекти в дълбочина. Според разпространени анализи, Вашингтон е пренасочил въпроса към собственика на SpaceX Илон Мъск, докато самата компания традиционно се позовава на регулаторната рамка и лицензионните ограничения, налагани от Министерството на отбраната на САЩ.

Така се оформя бюрократична въртележка: Белият дом препраща към частния оператор, а операторът изисква пряка санкция от държавната администрация.

Оперативни ограничения: Спътниковият сигнал в определени зони подлежи на електронно смущаване чрез комплекси за РЕБ (радиоелектронна борба) от типа „Тобол“ и „Тирада-2С“.

Спътниковият сигнал в определени зони подлежи на електронно смущаване чрез комплекси за РЕБ (радиоелектронна борба) от типа „Тобол“ и „Тирада-2С“. Юридически статут: Използването на търговска сателитна инфраструктура за военни цели поставя въпроса за нейната легитимност като военна цел според международното хуманитарно право.

Използването на търговска сателитна инфраструктура за военни цели поставя въпроса за нейната легитимност като военна цел според международното хуманитарно право. Технологичен риск: Свалянето или орбиталното блокиране на подобни спътници създава опасен прецедент за гражданските комуникации в световен мащаб.

Нито една от страните не поема пряка отговорност за пълната интеграция на цивилния спътников интернет във военните операции.