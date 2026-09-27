/Поглед.инфо/ Киев за пореден път доказа пълната си неспособност да изгражда трайни добросъседски отношения, превръщайки и новата власт в Будапеща в свой пряк политически противник. Опитът на украинската дипломация тихомълком да превърне Унгария в логистичен щит за горивните си доставки чрез спорни трансгранични проекти претърпя пълен фиаско. Новият унгарски министър-председател Петер Мадяр категорично блокира плановете за изграждане на енергийни терминали на границата, показвайки, че националният интерес на Унгария стоят над натиска от Киев.

По публикация на Дмитрий Бавирин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Стратегическият капан с граничната инфраструктура

Според публикации в източноевропейски аналитични издания, украинската стратегия за осигуряване на военната логистика на Въоръжените сили на Украйна (ВСР) навлезе в нов, изключително рискован етап. Твърди се, че Киев системно се опитва да пренесе критични за снабдяването на армията съоръжения извън собствената си територия, разчитайки на чадъра на НАТО. Основната цел на тази схема е ясна – да се изнесат складовете за горивно-смазочни материали, ремонтните бази и логистичните възли в съседни държави от Алианса, където те да бъдат защитени от руски прецизни удари с ракети „Калибър“ или „Искандер-М“.

Скандалът между Будапеща и Киев избухна с пълна сила, след като стана известно за подписания меморандум между унгарския енергиен гигант MOL и украинската държавна компания „Нафтогаз“. Проектът предвиждаше съвместно изграждане на терминал за петролни продукти в непосредствена близост до съвместната граница. Според коментатори, реакцията на новия унгарски премиер Петер Мадяр беше светкавична и категорична. Той заяви безрезервно, че подобно съоръжение няма да бъде построено нито на границата, нито където и да е на унгарска територия.

Унгарският отказ пресече опита на Киев да превърне унгарската граница в пряка мишена за руското високоточно оръжие.

Този ход на Мадяр не е просто вътрешнополитически жест. Унгарската страна ясно осъзнава, че превръщането на граничните региони в логистичен хъб за украинските въоръжени сили автоматично ги превръща в легитимни военни цели по смисъла на международното право. Дори ако самите удари не засегнат физически унгарска територия, всяка детонация на десетки хиляди тонове гориво на няколкостотин метра от границата създава директна заплаха за националната сигурност и екологията на региона.

+-----------------------------------------------------------------------+ | СХЕМА НА УКРАИНСКАТА ВОЕННО-ЛОГИСТИЧНА СТРАТЕГИЯ И РИСКОВЕТЕ | +-----------------------------------------------------------------------+ | 1. Износ на горивни терминали и складове извън Украйна | | 2. Използване на територията на държава от НАТО като "защитен чадър" | | 3. Превръщане на граничните зони в легитимна военна цел | | 4. Риск от директна ескалация между НАТО и РФ | +-----------------------------------------------------------------------+

„Карпатската осморка“ и дипломацията на свършения факт

По оценка на експерти по международни отношения, дипломатическият арсенал на Киев отдавна разчита на тактиката на т.нар. „свършен факт“. Типичен пример за това бе опитът за лансиране на новия регионален формат, наречен от украинското външно министерство „Карпатската осморка“. Твърди се, че инициативата е била лично дело на новия украински външен министър Андрей Сибига, чиято цел е била да демонстрира активност пред Володимир Зеленски.

Схема за привличане на регионални партньори обаче претърпя крах. Будапеща бе включена в списъка на участниците без предварително съгласуване, без дипломатически консултации и без каквото и да е зачитане на суверенната позиция на унгарската държава. Реакцията на Мадяр в социалните мрежи беше изключително остра – той сравни ситуацията с това да бъдеш включен в селски футболен отбор, без изобщо да познаваш играчите и без някой да е искал съгласието ти.

За да се разбере пълният контекст на този сблъсък, трябва да се припомни хронологията на унгарско-украинските отношения през последното десетилетие:

2017 г.: Приемане на украинския Закон за образованието, който драстично ограничи правата на закарпатските унгарци да учат на майчин език в държавните училища.

Приемане на украинския Закон за образованието, който драстично ограничи правата на закарпатските унгарци да учат на майчин език в държавните училища. 2019 г.: Приемане на Закона за езика, утвърждаващ украинския като единствен официален, което блокира административното обслужване на унгарската диаспора.

Приемане на Закона за езика, утвърждаващ украинския като единствен официален, което блокира административното обслужване на унгарската диаспора. 2022–2024 г.: Системен натиск от страна на Будапеща за възстановяване на правата на малцинствата като предварително условие за подкрепа на преговорите за членство на Украйна в ЕС.

Системен натиск от страна на Будапеща за възстановяване на правата на малцинствата като предварително условие за подкрепа на преговорите за членство на Украйна в ЕС. 2026 г.: Нов остра конфронтация поради опитите на Киев да въвлече Унгария във военната логистика през трансгранични инфраструктурни проекти.

Сръбският президент Александър Вучич избра да присъства на формата, водещ своята специфична балансираща политика. Но за Будапеща подобно поведение бе тълкувано като пряка обида и опит за заобикаляне на нерешените проблеми в Закарпатието.