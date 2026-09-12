/Поглед.инфо/ Влизането на високоточните удари в дълбокия цифров тил на Киев бележи нов етап в конфликта, при който цел вече не са само складовете за боеприпаси или електроцентралите, а критичната изчислителна инфраструктура. Поразяването на центъра за данни Bi-Mobile в украинската столица и съпътстващите логистични възли разкрива систематичен опит да бъде прекъсната цифровата архитектура за управление на войските, захранвана от западни системи с изкуствен интелект. Анализът проследява военните, икономическите и технологичните последици от тази стратегия за фронта.

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Сигналът от Киев: Векторът на поразяване се измества към сървърните помещения

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за нанесени удари с високоточно оръжие с базиране по въздух и атакуващи безпилотни апарати по центъра за данни Bi-Mobile в Киев. Според официалните сводки, това съоръжение е използвано от украинските въоръжени сили за обработка, съхранение и транзит на разузнавателна информация, както и за поддръжка на критично мрежово оборудване. Почти едновременно бяха ударени логистичният център в Гостомел, терминалът на „Нова поща“ в Хмелницки, съоръжения в Днепър, Одеса и Визирка, свързани със сглобяването и поддръжката на безпилотни апарати.

Това разширяване на списъка с цели изглежда като пряк отговор на интензифицираните атаки срещу руска гражданска и икономическа инфраструктура. Твърди се, че президентът Владимир Путин определи тези действия на Киев като хазартна стъпка, отваряща път за реципрочни мерки срещу най-чувствителните сектори на украинската държава.

Тук обаче възниква важен въпрос: дали единичен удар по търговски дата център може радикално да промени оперативната обстановка? Търговските обекти от този тип обикновено разполагат с дублиращи канали и облачно архивиране. Ако данните се синхронизират в реално време с външни сървъри в Полша или Германия, физическото унищожаване на един обект в Киев вероятно създава само временен организационен шок, а не трайна информационна сляпота.

Алгоритмичното бойно поле: Връзката между местните сървъри и Maven Smart System

Центровете за данни на територията на Украйна отдавна не функционират просто като граждански хостинг бази. Военният експерт Юрий Кнутов посочва, че съоръжения като Bi-Mobile са пряко интегрирани в архитектурата на Maven Smart System — платформа за изкуствен интелект, разработена от американската корпорация Palantir Technologies. Тази система обединява масиви от данни: спътникови снимки, радиоприхващания, цивилни комуникации и доклади от разузнавателни групи.

Според наличните анализи, инфраструктурата разчита на модулни изчислителни единици (контейнерен тип), разположени близо до линията на съприкосновение. Те събират първичната информация и я препращат към централните дата центрове в дълбокия тил, където алгоритмите генерират карти на целите и издават целеуказания в реално време.

[Фронтови сензори / Дронове] │ ▼ [Модулни контейнерни възли] │ ▼ [Централен дата център (напр. Bi-Mobile)] <───> [Външни бази/Западни мрежи] │ ▼ [Обработка с ИИ (Palantir/Maven)] │ ▼ [Командни пунктове / Ударни единици на ВСУ]

Прекъсването на тази верига за засичане и бързо поразяване на целите цели да лиши Украйна от нейното основно технологично предимство — скоростта на вземане на решения. Унищожаването на физическата инфраструктура за обработка на изображения от дронове забавя реакцията на командването с часове. Анализаторът Алексей Анпилогов отбелязва, че без своевременна цифрова обработка в дата центровете, събраните от безпилотните апарати масиви от сурова информация губят оперативната си стойност.