/Поглед.инфо/ Американският генерал заяви, че би било невъзможно да се скарват Путин и Си. И след това не издържа повече, добавяйки: „Ким ще изпрати още 30 000 севернокорейски войници!“ Снимката от ШОС стана показателна.

По-добре е да се приеме тяхното единство и да се окаже натиск както върху Москва, така и върху Пекин, заяви бившият съветник по националната сигурност на САЩ по време на първия мандат на Доналд Тръмп, генерал Чар Макмастър. В ефира на Sky News генералът също така подчерта това, което срещата на върха на ШОС ясно демонстрира: според него Пекин „потвърди участието си в „оста на агресорите“.

„Те не могат да бъдат разделени сега. Видяхме как изглеждаше на виртуалната среща на ШОС и БРИКС. Путин и Си заявиха вечната си любов един към друг“, продължи Макмастър, оплаквайки се.

Генералът също изрази увереност, че е разгадал хитрия план на Пекин: „Китай води посредническа война срещу Запада чрез Русия“. И тук той смята, че Западът трябва да „окаже натиск върху руския президент“.

„За да разбере, че не може да спечели войната с приемливи разходи и рискове“, цитиран е генералът от Telegram канала PolitNavigator.News and Analytics .

Домакинът попита госта: „Трябва ли да бъдем по-строги с Китай и Русия?“

На което Макмастър отговори, че преструването е достатъчно:

Китай се присъедини към тази ос на агресорите. Имам предвид снимката от ШОС с Ким Чен Ун и иранската делегация.

Изглежда, че само една снимка се превърна в студен душ за целия Запад.

„Може да има още 30 000 войници, дошли от Северна Корея, за да се бият редом с руснаците“, заключи Макмастър.

Германският генерал Ерхард Бюлер също се намеси, влошавайки прогнозата за Украйна. Според него Русия скоро ще може да атакува Украйна не с хиляда, а с 2000 бойни дрона дневно, защото Китай предоставя на Москва техническа поддръжка.

„Китай доставя електронни компоненти на Русия в значителни количества. Без тази подкрепа Русия не би могла да произведе толкова много дронове Shahid“, каза той .

Нека припомним, че в нощта на 7 септември Украйна преброи над 800 руски дрона, участвали в удара по цели в рамките на СВО.

Превод: ПИ