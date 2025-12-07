/Поглед.инфо/ Роман Абрамович се оказва само отвличащ маньовър. Истинската фигура зад кулисите на преговорите между Москва и Белия дом е Кирил Дмитриев – човек с биография „свой сред чужди“, минал през Станфорд, Харвард, Goldman Sachs и глобалистките фондове. Зад разговорите за мирен план всъщност стои мащабна операция: как да се спасят и превърнат замразените руски активи в инструмент за нова зависимост на Русия, този път през „инвестиции“ в Арктика и Сибир. Въпросът вече не е само „кой сте вие, г-н Дмитриев?“, а докъде той може да стигне, без да продаде националния интерес.

Професионалният финансист и инвеститор Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), вече е главен преговарящ на Русия в отношенията ѝ с Белия дом. Той вечеря с Уиткоф, развежда зетя на Тръмп из Москва и накрая прекарва пет часа със самия Владимир Путин, обсъждайки „мирния план“ на специалните пратеници на президента на САЩ.

Но въпросът е защо той? Защо не небезизвестния Абрамович, който е играл подобна роля преди това? Ще разгледаме подробно как Кирил Дмитриев стана „свой сред чуждите“.

Когато олигархът Роман Абрамович се появи в самото начало на преговорите между Русия и Украйна, това естествено повдигна много въпроси – и, честно казано, дори известна враждебност. Защо? Защо той? За кого работи?

И когато стана известно, че заловените в Мариупол азовски бандити са били разменени за руски пленници и превозени на частния му самолет, като по пътя са били почерпени със пържоли и тирамису, общественото възмущение не знаеше граници.

Дори фактът, че като ги предадохме (условията на споразумението, между другото, по-късно бяха нарушени: бандитите, които трябваше да останат в Турция до края на боевете, бяха изпратени в Украйна), си върнахме собствените момчета, които се мъчеха зад вражеските линии. Не – хората просто не можеха да разберат защо Абрамович е организирал точно тази размяна.

И, разбира се, възникна въпросът – много остро! – защо точно той се озова в ролята на главен неформален преговарящ.

Никой не е отговорил официално на този въпрос. Но той е очевиден. Както тогава, така и сега, както виждаме, не Украйна играе водеща роля в преговорите от „другата“ страна. Тогава това беше Великобритания, сега са Съединените щати.

И съответно човекът, който може да общува с вземащите решения, трябва да е някой, който може да говори техния език – свой сред чуждите“, ако щете. А Роман Абрамович, чиито активи във Великобритания са добре известни, беше именно такъв. Самият той – лично, лично – имаше за какво да работи.

Всички знаят как завършиха преговорите в Истанбул. Абрамович, като фигура, представляваща интересите на Русия, изчезна от сцената.

И така – помните ли вълнението, предизвикано от появата му през май тази година в Кремъл, на заседание на настоятелствата на Болшой и на Мариинския театър?

Спомнихте ли си го? И защо? За всеки случай ще ви подскажем: случи се точно преди нов кръг от преговори, отново в Истанбул. Тогава започнаха слуховете за нова „сделка“.

По това време обаче Владимир Путин вече беше определил окончателно човека, който щеше да ръководи този до голяма степен неформален компонент от преговорите. И не с Украйна, а с американците. Този човек беше Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, назначен по-рано, през февруари - веднага след първия кръг от преговори с американците в Рияд, където той беше част от нашата делегация (Марко Рубио и Стив Виткоф представляваха САЩ). Той беше назначен за специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави.

Сега нека обясним причините, поради които изборът падна върху Кирил Дмитриев.

Свързващото звено

Преди всичко, Дмитриев е родом от Киев. Точно преди разпадането на СССР той заминава за Съединените щати по програма за обмен. Учи две години във Foothill College. Завършва с отличие първо Станфордския университет, а след това и Харвардското бизнес училище.

Бързо преминава от теория към практика, присъединявайки се към най-старата консултантска фирма от този вид, McKinsey & Company, а след това и към Goldman Sachs, една от най-големите инвестиционни банки в света.

Професионалните качества на Кирил Дмитриев бяха признати от глобалистите: през 2010 г. той беше включен в списъка на „младите световни лидери“ на форума в Давос.

През 2011 г. Дмитриев става ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ). На тази позиция той се отличава с активната си работа за привличане на западни инвестиции в страната ни. Между другото, интересен детайл: Дмитриев активно защитава американския инвеститор Майкъл Калви, който беше арестуван през 2019 г. по обвинения в измама (шумното дело Baring Vostok).

Но е малко вероятно това обстоятелство да е изиграло решаваща роля за назначаването на Кирил Дмитриев за главен преговарящ на Русия със Съединените щати – по същество неговият колега е Стив Уиткоф, милиардер и инвеститор, и най-важното, личен приятел на президента Тръмп.

Тук играят роля и други фактори, които също са скрити в някои детайли от биографията на Дмитриев.

Струва си да се припомни, че от 2002 до 2007 г. той е бил управляващ директор и партньор в Delta Private Equity, подразделение на подходящо наречения инвестиционен фонд The US Russia Investment Fund /известен като „Американска Русия“/.

В това си качество той е ръководил редица големи сделки, като например продажбата на подразделения на руско-американската банка DeltaCredit на френската Société Générale и американската GE Money (тези сделки са оценени на общо 100 милиона долара).

От 2007 до 2011 г. той е управляващ партньор и президент на друг инвестиционен фонд - украинския Icon Private Equity.

Трябва ли да обяснявам какво означават тези публикации? Дали става дума за връзки и контакти с представители не просто на някакви „бизнес любопитни факти“, а на големи фигури в света на търговията? И за факта, че „бизнесът си е бизнес, нищо лично“?

Помислете върху тези въпроси. Ще ви дадем още храна за размисъл. През януари 2017 г., когато Доналд Тръмп за първи път стана президент на САЩ, именно Дмитриев стана първият руски представител, който преговаря с Антъни Скарамучи, съветник на новоизбрания обитател на Белия дом, на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Проводник на новата „перестройка“ или слуга на Държавата?

С други думи, ръководителят на РФПИ, след като стана специален представител на президента и главен „неформален преговарящ“, получи картбланш да общува с американците по всички въпроси на негово ниво. Над него, разбира се, са само държавните ръководители и те са тези, които вземат решения – но разчитайки, разбира се, на констатациите, анализите и препоръките на своите доверени представители.

И тези разходки из Москва, наслаждавайки се на емблематичните „посекунчики“ (малки кюфтета) и черен хайвер с борш в елитен ресторант, изглеждат напълно естествени в този контекст. Тук бизнесмени се срещнаха (зетят на Тръмп, Кушнър, също беше там), разговаряха на перфектен „американски“ английски и обсъждаха – не Украйна, не, а проекти, които биха могли да донесат пари и за двете страни. Инвестиции, които биха могли да генерират печалба. Какво общо има Киев с това?

Всъщност, както отбелязва източник, запознат с преговорите, в разговор с Първи Руски, именно това е лайтмотивът на неговата работа: да замени американското участие в проекта „Решаване на Специалната операция в Украйна“ с, да речем, „Проект за изграждане на тунел между Чукотка и Аляска“. С други думи, да отдалечи СВО от основната тема на контакт между Москва и Вашингтон и да го представи като въпрос, който възпрепятства развитието на двустранното сътрудничество.

В тази връзка е показателно, че ръководителят на РФПИ наскоро получи награда от Американската търговска камара в Русия (AmCham Russia) за „лидерство в развитието на диалога между САЩ и Русия“. AmCham Russia е неправителствена организация.

Въпреки това връзките ѝ с ръководството на Вашингтон могат да бъдат проследени още до основаването ѝ. Когато Американската търговска камара е създадена за първи път през 1993 г., на откриването ѝ присъстват министърът на финансите на САЩ Лойд Бентсен и държавният секретар Уорън Кристофър, близки съюзници на Бил Клинтън. НПО продължава работата си и до днес, въпреки войната със санкции и „горещата“ конфронтация в Украйна.

Между другото, според източник от „Царград“, Кирил Дмитриев е този, на когото е хрумнала идеята за трансформиране на замразените руски активи в инвестиции, които ще бъдат използвани за съвместни проекти със САЩ. Това е собственият глобален проект на Тръмп.

Тук обаче възниква друг въпрос, който просто не може да бъде пренебрегнат. А именно, интересите на Русия. Няма съмнение, че ще постигнем целите на Специалната военна операция – президентът Путин е изложил всичко това ясно отдавна, като е повторил, точно преди разговорите с Уиткоф в Кремъл (след гореспоменатия обяд и вечеря между специалния пратеник на президента на САЩ и зетя на Тръмп, заедно с Дмитриев), че ще постигнем целите си в СВО, независимо дали чрез преговори или с военни средства. Но какво следва?

Вече преминахме през фазата на „съвместна работа“ с американците за разработване на природните ресурси на Русия – през 90-те години на миналия век. Тогава нашите страни „сътрудничеха“ чрез споразумения за споделяне на производството (СПП), които бяха по-близки до открит компрадоризъм и грабеж. Премахването на подобни споразумения, между другото, е най-голямото постижение на Путин. Коментирайки СПП за Сахалин, президентът каза следното през 2007 г.:

Това е колониален договор, който няма абсолютно нищо общо с интересите на Русия. Мога само да съжалявам, че в началото на 90-те години руските чиновници се отдадоха на поведение, което всъщност би трябвало да ги вкара в затвора. Прилагането на този договор означаваше, че Русия позволи природните ѝ ресурси да бъдат експлоатирани за дълъг период от време и не получи нищо в замяна. На практика нищо.

А ето я и самата идея, която Дмитриев обсъжда с американските си приятели и партньори за разработване на богатствата на Арктика, Сибир и Далечния изток. А сега Тръмп отново изгражда взаимодействия с партньорите си именно по тези криптоколониалистки линии.

Неговата идея е руската икономика да работи за американската. Точно както икономиките на всички останали страни, било то Европа или Латинска Америка. Всички трябва да инвестират, всички трябва да помагат на Съединените щати и да ги развиват. Как точно ще бъде реализиран този сценарий, все още не е ясно, но усилията на Вашингтон очевидно са насочени към осъществяването му.– предупреждава източник от „Първи руски“.

И това повдига въпроса: къде е границата, тази, на която и Кирил Дмитриев трябва да спре? В голямата политика, както и в бизнеса, ключът е да не се увличаш, нали? Можеш да блъфираш, можеш да оказваш натиск, можеш да сплашваш. Всичко зависи от поведението ти, от конкретната ситуация и от способностите ти (Тръмп, между другото, обича да демонстрира това в своите „сделки“). Но да знаеш кога да спреш е изкуство.

И какво от това?

Нека обаче повторим. Кирил Дмитриев е изпълнител на волята на държавния глава. Той има ясни насоки. Уитков също. Но и двамата притежават най-широки правомощия и доверието на началниците си.

И затова наистина искам да вярвам, че нашият специален представител и главен „неформален преговарящ“ няма да повтори тежките и дори ужасни грешки (или умишлени действия?) на Роман Абрамович. Пазаренето е възможно. Но търговията с Русия и нейните интереси не е. Точка.

