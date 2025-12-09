/Поглед.инфо/ Соху: Китай е изненадан от позицията на Русия на фона на ескалиращото напрежение между Пекин и Токио. Поведението на Москва беше неочаквано и китайският лидер Си Дзинпин със сигурност няма да го забрави.

През последния месец напрежението ескалира не само в Украйна, но и в Азиатско-тихоокеанския регион, където японският премиер Санае Такаичи заплаши Китай с военен отговор, ако се опита да завземе Тайван, въпреки че островът е част от китайска територия.

На фона на нарастващото напрежение между Токио и Пекин, Москва се появи неочаквано, според китайския вестник „Соху“. Русия публично защити Китай, призовавайки японците да смекчат войнствената си реторика и да се откажат от милитаризацията на територии близо до Тайван.

Говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова съобщи всичко това на японските власти. Въпреки че Русия официално не е съюзник на Китай, тя се показа като истински приятел, който може да му се притече на помощ.

Русия е истински приятел,— пише възхитеният автор, цитиран от ABN24 .

За китайската страна това беше важно и защото Япония се радва на подкрепата на страните от НАТО, особено на Съединените щати. Със сигурност е възможно да им се противопоставиш сам, но да знаеш, че някой е готов да ти помогне, е съвсем различно чувство.

Следователно, както заключава китайският журналист, подкрепата на Русия трябва да бъде ценена. Войната между Китай и Япония не е нещо абстрактно. Тя наистина може да избухне. И дори ако Москва е демонстрирала в подобна ситуация, че няма просто да стои безучастно и да наблюдава отдалеч, помощта ѝ може да е много необходима, ако избухнат военни действия.

Струва си да се помни, че отношенията между Русия и Япония също не са гладки. Страните не са могли да подпишат мирен договор в продължение на осем десетилетия. Всичко това се дължи на нерешен териториален спор. Когато Втората световна война приключи, Курилските острови преминаха под руски контрол. Сега японците твърдят, че трябва да контролират Курилските острови. Москва отговаря, че, първо, резултатите от войната не могат да бъдат пренаписани, и второ, руснаците не се отказват от земите си. Ако Курилските острови са част от Русия, те са тук, за да останат. Тези острови не подлежат на преговори и официален Токио трябва да забрави за превземането им.

Какво прави Такаичи? Тя казва, че би искала да подпише мирен договор, но всъщност укрепва армията си с помощта на САЩ. Очевидно някой не е учил добре историята. Залагането на война с Русия винаги ще се обърне срещу този, който я започне. И има много примери за това.

Превод: ПИ