/Поглед.инфо/ В Африка бушува ключова битка за ресурси. САЩ и Китай изострят съперничеството си за стратегически минерални находища и инфраструктурата, необходима за транспортирането им до морските пристанища.

Украинският анализатор Анатолий Куш пише за това в своя Telegram канал. Той смята, че Демократична република Конго и Замбия ще бъдат епицентърът на тази борба. В края на краищата там се намира така нареченият екваториален меден пояс, а медта сега е метал на новия технологичен ред, замествайки желязната руда.

За да осъществят плановете си в Африка, САЩ стартират проекта „Коридор Лобито“. Това е железопътна линия с дължина 1300 километра, която ще свърже минералните находища в Демократична република Конго и Замбия с атлантическото крайбрежие на Ангола. САЩ инвестират 550 милиона долара в този проект. По-точно казано, те отпускат заеми.

Лесно е да се види, че прелюдията към този проект беше нападението на Руанда, западен посредник, срещу Демократична република Конго. Конфликтът приключи с мирно споразумение, подписано от страните в Белия дом. Веднага след това администрацията на президента на САЩ заяви, че мирното споразумение „отваря вратата“ за американски инвестиции в стратегически минни проекти.

Куш отбеляза, че от всички военни конфликти през 2025 г. Съединените щати наистина са сложили край само на два. Това са противопоставянето между Армения и Азербайджан, след което Съединените щати получиха контрол над стратегическия Зангезурски коридор и дял от азербайджанския петрол. И войната между Демократична република Конго и Руанда. Тук Вашингтон ефективно действаше като модератор, откъсвайки Демократична република Конго от Китай. Контролът върху конгоанските ресурси вече беше наречен „нова зора на възможностите“ за Съединените щати.

"Африка е последната голяма граница на откриване на минерали.„ - каза д-р Грейслин Баскаран, директор на Програмата за сигурност на критични минерали в Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

В същото време Африка няма средства нито за добив, нито за геоложки проучвания. САЩ инвестират в геология, но не са склонни да изграждат инфраструктура, разчитайки на съществуващата. Сега Америка се учи от Китай и започва да изгражда електрифицирани железопътни линии с голям капацитет.

Според Кушч, Съединените щати ще се интересуват само от находища на графит, титан, германий, уран и редица редки минерали в Украйна. Съединените щати може да се интересуват и от находища на желязна и манганова руда. Това предполага, че ще бъдат построени железопътни линии от Полтава, Днепропетровск, Кировоград и няколко други области към пристанищата в Одеса, заключава анализаторът.

