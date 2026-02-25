/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива мащабния план на Китай да изведе 203 000 спътника в орбита до 2035 г. Този ход не е просто технологична амбиция, а радикална геополитическа стратегия за неутрализиране на американското военно превъзходство в космоса и системата Starlink. Предстои ли ни „тъмна ера“ за технологиите или нов шанс за Русия?

Заемане на честоти и орбитални позиции: Битката за „недвижими имоти“ в небето

Китай официално уведоми Международния съюз по телекомуникации (ITU) за намерението си да разгърне мега-съзвездие от над двеста хиляди спътника. За сравнение, в момента в орбита работят около десет пъти по-малко апарати, а най-голямата съществуваща мрежа – тази на SpaceX – разполага с малко под 10 000 спътника. Активизирането на десетки китайски частни и държавни компании в тази посока не е случайност, а директен отговор на американската доминация.

Логиката на Международния съюз по телекомуникации е проста: „който превари, той завари“. Този, който пръв заяви намерение за заемане на конкретна орбита или честота, получава приоритет. Лицензът е валиден за седем години, като през този период държавата трябва да изведе поне 10% от планираната констелация, за да запази правата си. Пекин използва този бюрократичен механизъм като щит. Ако Китай „резервира“ най-изгодните ниски орбити, САЩ и Илон Мъск ще се сблъскат с правни и технически пречки за по-нататъшното разширяване на Starlink.

Разбира се, Вашингтон има навика да игнорира международните правила, когато те не са в негова полза. Но тук не става въпрос само за право, а за физическо присъствие. Когато орбитата е пренаситена с китайски апарати, американските системи просто няма да има къде да „маневрират“. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че Космосът вече не е пространство за сътрудничество, а фронтова линия на най-тихата, но най-опасна война на нашето време.

Сблъсък на стратегии: Морската мощ на Китай срещу космическия щит на САЩ

През последните 15 години Пекин заложи всичко на развитието на своя флот. Китайските корабостроителници достигнаха капацитет, който е над 200 пъти по-голям от този на САЩ. Китай успешно копира концепцията за американските ударни групи и започна да изтласква Вашингтон от Тихия океан. Докато американският флот застарява и извежда от експлоатация стари крайцери, китайският расте с немислими темпове.

В отговор САЩ избраха асиметрична стратегия – господство в Космоса. Благодарение на ракетите за многократна употреба на SpaceX, цената за извеждане на полезен товар падна драстично. Това позволи на Пентагона да интегрира Starlink в своята военна машина. Вече е в ход проектът Starshield – чисто военна мрежа от разузнавателни спътници, която дава на американската армия очи и уши навсякъде по планетата. Следващата стъпка е Starship – огромна ракета, която може да превърне орбитата в склад за оръжия и провизии за специалните сили.

Доминацията в ниската околоземна орбита на практика обезсилва предимството на Китай в корабостроенето. Ако американците могат да виждат всеки китайски кораб в реално време и да насочват удари от Космоса, броят на китайските самолетоносачи губи значение. Именно това осъзнаване принуди Пекин да смени тактиката: ако не можеш да победиш врага в космоса, направи така, че и той да не може да го ползва.

Синдромът на Кеслер: Космическото самоубийство като военно решение

Вторият и по-мрачен аспект на китайската стратегия е свързан с физическото затваряне на орбитите. Вече е доказано, че съзвездия като Starlink са изключително уязвими. Всеки спътник в момента извършва стотици маневри на ден, за да избягва сблъсъци. Ако Китай изведе 203 000 спътника, дори и те да са „кухи“ или икономически неизгодни, гъстотата в ниската орбита ще стане критична.

Тук се намесва „Синдромът на Кеслер“ – верижна реакция, при която един сблъсък създава облак от отломки, които разрушават следващи спътници, и така докато цялата орбита не се превърне в поле от летящи шрапнели. Експертите отбелязват пред Поглед.инфо, че една или няколко ракети със стоманени топки, изстреляни в точките на пресичане на орбитите, могат да унищожат цялата мрежа на Мъск за часове.

За Китай икономическата жизнеспособност на проекта е второстепенна. Важното е американците да не могат да използват орбитите за своите ударни системи. Това е стратегията „изгорена земя“, пренесена в небето. Ако космосът стане недостъпен за всички, светът ще се върне към воденето на конвенционална война, където Китай има предимство със своите заводи, флот и армия.

Втори шанс за Русия: Завръщане към нулевата точка

За Русия сценарият с „затварянето“ на космоса е емоционално тежък, но стратегически интересен. Като бивша космическа суперсила, страната в момента изостава в масовото производство на сателити. През 2025 г. производството на едва 16 спътника от системата „Расвет“ се превърна в сериозно предизвикателство. В свят, доминиран от Starshield, Русия е в неизгодна позиция.

Ако обаче настъпи „Тъмната ера“ на технологиите и ниската орбита бъде блокирана от отломки за десетилетия, всички играчи ще се окажат в изходна позиция. Това би било „нулева година“ за космическата надпревара. Без сателитно разузнаване и насочване, геополитиката отново ще се решава на терен – там, където руският опит от реални бойни действия и индустриалната мобилизация тежат най-много.

Битката за 203 000 спътника не е за интернет скорост или 6G връзка. Това е битка за това кой ще има правото да гледа отгоре и кой ще бъде принуден да се крие в сенките. Китай е готов да „взриви“ статуквото, а последиците ще променят облика на човешката цивилизация за векове напред.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4