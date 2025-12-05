/Поглед.инфо/ Airbus подписа споразумение за пазарно сътрудничество за използването на сателитната интернет услуга Spacesail, съобщиха от неговия разработчик Shanghai Spacesail Technologies.

Spacesail Constellation осигурява високоскоростни, нисколатентни широколентови сателитни услуги чрез високоскоростната система за свързаност на борда на самолетите, като подобрява качеството на интернет и общото преживяване за пътниците.

Двете страни ще работят съвместно и за отговаряне на нуждите на авиокомпаниите, както и за насърчаване на развитието на интелигентни и персонализирани услуги, базирани на нискоорбитални широколентови комуникационни технологии.