/Поглед.инфо/ На 18 ноември представители на китайското и японското външни министерства се срещнаха в Пекин, в опит да бъде снижено напрежението в отношенията между двете страни след неотдавнашните изявления на премиера Санае Такаичи относно Тайван.

По време на срещата, китайският представител отново е отправил протест и е настоял за оттегляне на думите на Такаичи, като е подчертал, че Япония трябва да спре да инициира конфликти по въпроси, свързани с Китай, и да предприеме конкретни действия за признаване на грешките си, за да запази политическата основа на отношенията между двете страни.

За Китай въпросът с Тайван е жизненоважен, затова думите на японския премиер, представляващи открита провокация, няма да останат без последици. В момента Китай е най-голям търговски партньор на Япония, втори по големина износител и основен източник на внос за страната. Изследователят от японския институт „Номура“ Нобухиро Киучи наскоро заяви, че ако броят на китайските туристи в Япония значително намалее, икономическите загуби за бизнеса в страната биха могли да достигнат 2,2 трилиона йени. Тези загуби вече започват да се усещат – на 18 ноември основните индекси на Токийската фондова борса спаднаха за трети пореден ден, а множество търговски и бизнес събития между Китай и Япония бяха отложени или отменени.

Китай, като отговорна глобална сила, възприема своята реакция не само като защита на националния суверенитет и териториалната си цялост, но и като защита на следвоенния ред и мира в Източна Азия. Действията му в отговор на изявленията на Такаичи са категорична реакция срещу възраждането на японския милитаризъм. През настоящата 2025 г. се навършиха 80 години от победата на китайския народ в съпротивата му срещу японската окупация от годините на Втората световна война, и в този контекст думите на Такаичи директно отричат тези усилия, оспорват международния ред и застрашават моралните устои, върху които е изграден днешния свят. Това подчертава важността и необходимостта на китайската реакция.

Дългосрочният мир в Източна Азия не е даденост. Независимо кой е на власт, Япония трябва да спазва поетите ангажименти и да продължи да следва пътя на мирното развитие. Китай, от своя страна, ще продължи да се учи от историята, категорично ще се противопоставя на всякакви опити за възраждане на милитаризма и ще защитава постигнатите следвоенни резултати и международния ред.

Международната общност обаче също трябва да бъде единна, за да предотврати възраждането на японския милитаризъм и да защити глобалния мир и стабилност.