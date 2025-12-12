/Поглед.инфо/ Китай доминира в глобалния зелен преход, заяви Даниел Йергин, заместник-председател на S&P Global, в коментар за изданието Global Times.

„Китай е не само лидер, но и наистина доминиращ в прехода към зелена енергия, независимо дали става въпрос за електромобили, слънчеви панели или батерии. Китай е начело и ще бъде доставчик за света“, посочи той.

Според Йергин, масовото възприемане на електромобили в Китай, подкрепено от съответните държавни политики, „косвено“ ще подобри ценовата му сила на световните пазари на суров петрол. „Търсенето на петрол в Китай, което представляваше половината от новодобавеното глобално търсене през последните 20 години, сега на практика се изравнява, което е решаващ момент за световния петролен пазар“, посочва експертът.

Светът ще стане свидетел на продължаващо разширяване на възобновяемата енергия, докато глобалното търсене на петрол също ще расте до 2050 г., макар и с по-бавни темпове, прогнозира Йергин, отбелязвайки, че растежът до голяма степен ще бъде подхранван от нарастващото търсене от развиващите се страни.

В този контекст Китай е „много ангажиран“ и върви по „стабилен път“ към зелен преход, смята той.