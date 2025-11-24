/Поглед.инфо/ От 19 до 22 ноември председателят на ПК на ОСНП Джао Лъдзи посети Нова Зеландия и се срещна с премиера Кристофър Луксън. Джао Лъдзи заяви, че Китай се надява да задълбочи взаимноизгодното сътрудничество с Нова Зеландия и да засили стратегическото обвързване, с което да се насърчи сътрудничеството в търговията и инвестициите в областите на зеленото развитие, дигиталната икономика, изкуствения интелект и инфраструктурата. Двете страни ще засилят координация за защита на мултилатерализма и съвместното стимулиране на свободната търговия и инвестициите, както и икономическата интеграция на региона.

Кристофър Луксън заяви, че Нова Зеландия винаги е спазвала политиката за „един Китай“. Двустранните търговски отношения се развиват стабилно и създават прагматични изгоди за двете страни. Относно сложните промени на международната среда, Нова Зеландия се надява да засили диалога и обмена с китайската страна и да увеличи сътрудничеството в търговията, образованието, културата, туризма, опазването на околната среда и земеделието, за да се донесе повече благополучие на двата народа. Нова Зеландия приветства Китай за неговото домакинство на срещата на върха на АТИС през следващата година.