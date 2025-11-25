/Поглед.инфо/ Свързаните с Тайван изявления от японския лидер не само накърняват чувствата на китайския народ, но и поставят под въпрос следвоенния международен ред, Хонконг подкрепя дипломатическата политика на централното правителство спрямо Япония, коментира вчера главният управител на китайския специален административен район Джон Ли Ка-чиу.

Управителят на Хонконг подчерта, че осъдителните изказвания на японската страна са влошили сериозно атмосферата на двустранните отношения и че съответните мерки на хонконгските власти трябва да защитават националното достойнство и интересите на хонконгските жители. Управлението за сигурност на Хонконг вече е посъветвало местните жители, които пътуват или пребивават в Япония, да проявят повишената бдителност и да гарантират личната си безопасност. Същевременно авиокомпаниите в района са предприели мерки за улесняване на промените в маршрутите на пътниците, пътуващи до Япония, добави още администраторът на Хонконг.