/Поглед.инфо/ Тайконавтите от „Шънджоу-20“, които в момента се намират на борда на китайската космическа станция, ще извършат третото си излизане в открития Космос през следващите дни.

От приключването на второто излизане на 26 юни екипажът посрещна новия карго кораб „Тиенджоу-9“, който донесе нови доставки на борда на станцията. Те изпълниха и серия от задачи, включително наблюдение, инспекции и поддръжка на оборудването, както и управление на запасите.

Китайската агенция за пилотирани космически полети съобщи, че екипажът постига стабилен напредък в изследванията на човешкото тяло и неговата адаптация в Космоса, както и в областта на фундаменталната физика в условия на микрогравитация и новите космически технологии. Агенцията потвърди, че космическата станция функционира стабилно, а тримата тайконавти са в добро здраве и напълно подготвени за предстоящото излизане в космическото пространство.