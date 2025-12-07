/Поглед.инфо/ През първите десет месеца на тази година износът от Франция за югозападната китайска провинция Съчуан нарасна до 3,51 милиарда юана (около 496 милиона щатски долара), отбелязвайки годишно увеличение от 32,7%, съобщава „Синхуа“.

Този растеж е ярко илюстриран от Китайско-европейския железопътен експрес, свързващ Чънду, Лион и други европейски градове. Само износът на френска козметика е надхвърлил 600 милиона юана досега.

Освен търговията, френските инвестиции в Съчуан обхващат множество сектори. Airbus управлява център за обслужване на въздухоплавателни средства в Чънду, който предоставя цялостни технически услуги за стари самолети и подкрепя преминаването на авиационната индустрия към кръговата икономика.

В сектора на електрониката френският индустриален газов гигант Air Liquide доставя промишлени газове на производители в провинция Съчуан и община Чунцин. Данон, мултинационална компания за храни и напитки, управлява голяма производствена и логистична база в град Цюнлай в провинция Съчуан, обслужвайки потребителите в югозападен Китай.

Партньорството обхваща и финансите и дигиталната креативност. Групата SDIG Имуществено застраховане има 263 клона в 12 провинции, постигайки пет последователни години на растеж на печалбата.

Междувременно студиото в Чънду на френската компания за видеоигри Ubisoft се превърна в ключов производствен център за водещите игри на компанията, като се възползва от процъфтяващата дигитална творческа индустрия на Чънду и огромния пазар.

Сътрудничеството между Съчуан и Франция продължава да се разширява в аерокосмическия, автомобилния, образователния сектор, както и в опазването на околната среда. Провинциалните власти обещават да задълбочат тези връзки и да насърчат взаимния растеж.