/Поглед.инфо/ На първи ноември в Кьонджу, Южна Корея, китайският председател Си Дзинпин обяви, че домакин на 33-тата неофициална среща на лидерите на АТИС ще бъде китайският град Шънджън, провинция Гуандун. Срещата ще се проведе през ноември 2026 г. Това ще е третият път, в който Китай ще бъде домакин на събитието.

Си Дзинпин подчерта, че Китай желае да използва тази възможност и да подкрепи всички страни заедно да създадат Азиатско-тихоокеанска общност и да стимулират растежа и разцъфтяването на региона.

Лидерите на икономиките изразиха очакване за успешна „Година на Китай“ в АТИС. Джон Милър-Уайт, изпълнителен председател на Фондацията за сътрудничество между САЩ и Китай, посочи, че Китай поставя акцент върху общите интереси на народите в Азиатско-тихоокеанския регион и изпраща ясно послание за отвореност и партньорство. Той изрази увереност, че през новата година Пекин ще внесе допълнителна динамика в развитието на региона чрез по-широко отваряне и по-активно сътрудничество.

По време на неофициалната среща на АТИС Си Дзинпин представи пет предложения за изграждане на отворена икономика в Азиатско-тихоокеанския регион. Той призова всички страни в региона да засилят цифровизацията и интелигентните технологии, да подкрепят зеленото нисковъглеродно развитие и да реализират приобщаващи и споделени ползи, като по този начин допринесат значително за света чрез по-динамично и устойчиво сътрудничество. Тези предложения се противопоставят на разделянето и прекъсването на връзките, което прилагат някои държави в момента, и подчертават важността на сътрудничеството с взаимни ползи, очертавайки ясно пътя за икономическа интеграция в Азиатско-тихоокеанския регион.

Четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП наскоро прие предложения за формулиране на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.), като подчерта, че отварянето на високо равнище ще продължи да стимулира дълбоки реформи и да насърчава висококачествено развитие. Това предоставя нови възможности за Азиатско-тихоокеанския регион и световната икономика.

„Ще се стремим да насърчим практическото сътрудничество в области като свободната търговия, свързаността, цифровата икономика и изкуствения интелект. С това ще вдъхнем по-голяма жизненост и динамика на развитието на региона, което ще донесе реални ползи за хората.“ С това китайският председател дава ясна посока за основните идеи на „Годината на Китай“ в АТИС, с което ще се търси съвместно изграждане на Азиатско-тихоокеанска общност. Срещата в Шънджън през следващата година ще подпомогне развитието на регионалното сътрудничество и ще насърчи общото развитие и просперитет. Събитието ще подчертае продължаващия принос на Китай за нови възможности в региона и в света, благодарение на постиженията на модернизацията в китайски стил.