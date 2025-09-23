/Поглед.инфо/ На 22 септември Хъ Лифън, член на Политбюро на ЦК на ККП и вицепремиер на Китай, се срещна в Пекин с Адам Смит и делегация от американски конгресмени и представители.

Хъ Лифън заяви, че на 19 септември председателят Си Дзинпин е разговарял с президента Доналд Тръмп, като е постигнал важен консенсус и е дал стратегически насоки за стабилното развитие на китайско-американските отношения в бъдеще.

Хъ Лифън заяви още, че Китай и САЩ разполагат с широко пространство за сътрудничество и широк кръг от общи интереси. САЩ трябва да общуват откровено с Китай в съответствие с принципите на взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество и да насърчават стабилното, здравословно и устойчиво развитие на икономическите и търговските отношения между двете страни.

„Надявам се, че членовете на Конгреса на САЩ активно ще изграждат канали за комуникация, ще засилват диалога и обмена и ще играят положителна роля в общото развитие на двете страни“, добави Хъ Лифън.