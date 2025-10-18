/Поглед.инфо/ На 18 октомври вицепремиерът Хъ Лифън, главен преговарящ по икономическите и търговски въпроси между Китай и САЩ, проведе видеоразговор с американския министър на финансите Скот Бесънт и търговския представител Джеймисън Гриър.

В съобщение на Министерството на търговията се посочва, че двете страни са провели „откровен, задълбочен и конструктивен диалог по ключови въпроси в двустранните търговски отношения, като се фокусираха върху прилагането на важния консенсус, постигнат в предишни разговори между държавните ръководители“.

Страните са се споразумели да проведат нов кръг от икономически и търговски консултации между Китай и САЩ възможно най-скоро.