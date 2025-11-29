/Поглед.инфо/ По време на посещението си в Китай за участие в Световната среща за жените, исландският президент Хала Томасдотир оцени високо приноса на Пекин за глобалното насърчаване на равенството между половете и развитието на зелената енергия. Тя отбеляза, че постиженията на страната в намаляването на бедността и чистата енергия „демонстрират възможността за промяна“.

Коментирайки двустранните отношения, Томасдотир подчерта, че сътрудничеството между Исландия и Китай дава ползотворни резултати. Като първата европейска държава, признала на Китай статута на пазарна икономика и подписала споразумение за свободна търговия с него, Исландия има огромен потенциал за сътрудничество с Пекин в области като геотермална енергия и здравни технологии, посочи президентът. Тя изтъкна специално, че общите проекти в геотермалната енергия между двете страни обхващат към момента повече от 70 китайски града.

Исландският президент призова също за засилване на международното сътрудничество и изрази загриженост относно нарастващите тенденции към антиглобализация и противопоставяне на свободната търговия. Тя потвърди ключовата роля на Китай в насърчаването на мирния диалог и изграждането на глобален консенсус и изрази очаквания двете страни да продължат да работят заедно, за да дадат на света пример за това „как една малка и една голяма държава могат да си сътрудничат, като се възползват от силните си страни“.