/Поглед.инфо/ Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви в реч на годишния Национален форум за отбрана „Рейгън“, който се проведе в събота в Сими вали, Калифорния, че Вашингтон не се опитва да „удуши растежа на Китай“, нито да „доминира или унижава Китай, както и не се опитва да променя статуквото по отношение на Тайван“, съобщиха американските медии.

Обявявайки край на „утопичния идеализъм“ и заявявайки, че САЩ ще следват политика на „твърд реализъм“, Хегсет подчерта „възпирането на Китай чрез сила, а не чрез принуда“ като една от четири ключови линии на усилия във Военното министерство на САЩ. Той също така посочи, че Вашингтон ще следва „гъвкав реализъм... подход, насочен не към доминация, а по-скоро към баланс на силите“.

В коментар за думите на военния министър, един от уважаваните китайски експерти по международна политика проф. Ли Хайдун коментира пред изданието Global Times, че „би било наивно да се смята, че САЩ правят жестове на помирение към Китай“. „По-скоро това отразява факта, че настоящата американска администрация наистина е направила реалистични оценки на относителните предимства на двете страни в своята политика спрямо Китай, които се различават от предишните администрации“, смята той.

В материал от 6 декември на POLITICO се посочва, че речта на Хегсет разкрива, че настоящата американска администрация се движи към политика, която признава зони на влияние, водени от велики сили – Китай в Тихия океан, САЩ в Западното полукълбо и Европа като цяло. Докато отбранителните стратегии на Вашингтон през последните години са се фокусирали върху възпирането на Китай, Хегсет предполага, че предстоящата ще предприеме по-мек подход, смята POLITICO.

Миналата седмица Белият дом публикува новата стратегия за национална сигурност през втория мандат на Тръмп, в която „Тайван“ се споменава осем пъти в три параграфа, с формулировка, по-силна от тази в стратегията на американския президент за първия му мандат, но за разлика от администрацията на Байдън, до голяма степен избягва да посочва как би реагирала страната на потенциални бъдещи конфликти.

Според проф. Джан Дзядун от Центъра за американски изследвания към университета „Фудан“, от десетилетия използването на „тайванската карта“ е основен подход в политиката на САЩ спрямо Китай. „Сега Вашингтон се страхува да не загуби тази карта, защото ситуацията в Тайванския проток постепенно се движи в посока, която обслужва споделените интереси на хората от двете страни. Формулировката в стратегията за национална сигурност на САЩ сигнализира за намерение да се блокира тази тенденция именно защото Вашингтон се притеснява, че вече не може да използва картата толкова свободно, колкото преди. Споменаването на Тайван в новата стратегия за национална сигурност на САЩ всъщност отразява промяна в баланса на силите в Тайванския проток. САЩ сигнализират за своите опасения, макар че стратегията няма да промени фундаментално отношенията между двата бряга на пролива, нито ще промени основната динамика в региона“, смята той.