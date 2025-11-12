/Поглед.инфо/ На 11 ноември генералният секретар на Централния комитет на Лаоската народна революционна партия и президент на страната Тхонглун Сисулит се срещна с Ли Шулей, член на Политбюро и ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП.

Тхонглун Сисулит изрази поздравления за успешното провеждане на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП. Той също високо оцени постиженията на китайската модернизация под ръководството на ККП и изрази желание да засили обмена на опит в сферата на управлението на партиите и държавите, както и да задълбочи практическото сътрудничество в различни области, с което да съдейства за напредъка на двустранните отношения.

Ли Шулей заяви, че под стратегическото ръководство на генералните секретари Си Дзинпин и Тхонглун Сисулит, китайско-лаоските отношения и изграждането на общност на споделена съдба се развиват сериозно и последователно. Постигнати са много резултати, които носят истинско благополучие за двата народа.

Китай и Лаос ще работят за реализиране на важния консенсус на двамата държавни лидери, ще задълбочат обмена и сътрудничеството между двете партии, ще увеличат търговско-икономическото сътрудничество, както и общата работа в сферите на медиите, културата, туризма и др. С това ще бъде изградена общност на споделена съдба с висок стандарт и високо качество.