/Поглед.инфо/ На 1 декември китайският постоянен представител в ООН Фу Цун изпрати писмо до генералния секретар Антониу Гутериш, с което категорично се противопоставя на неразумните изказвания на японския представител Кадзуюки Ямазаки на 24 ноември.

Постоянният представител на Япония е представил неразумни извинения, заобиколил е ключовите въпроси и е отправил неоснователни обвинения, опитвайки се да прехвърли вината за последните събития върху Китай. Пекин категорично се противопоставя на подобни действия.

Пряката причина за настоящите сериозни различия между Китай и Япония са провокативните забележки, направени от японския премиер Санае Такаичи по време на парламентарен дебат на 7 ноември, в които тя твърди, че „кризата в Тайван може да представлява екзистенциална криза за Япония“. С тези си изказвания Такаичи намеква, че Япония ще се намеси военно при в Тайван. Тези погрешни изявления открито оспорват резултатите от Втората световна война и следвоенния международен ред и сериозно нарушават целите и принципите на Устава на ООН.