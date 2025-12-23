/Поглед.инфо/ Китай ще наложи временни антисубсидийни мерки върху определени млечни продукти с произход от Европейския съюз, считано от 23 декември, се казва в съобщение на Министерство на търговията.

Мерките ще бъдат под формата на временни компенсационни митнически депозити.

Предварителните данни показват, че вносните млечни продукти с произход от ЕС получават субсидии, че местната млечна промишленост на Китай е претърпяла значителни щети и че има причинно-следствена връзка между субсидиите и щетите, се казва още в съобщението на министерството.

Разследването започна на 21 август 2024 г. по заявление на Китайската асоциация на производителите на млечни продукти и Китайската асоциация на млечната промишленост.