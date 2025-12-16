/Поглед.инфо/ Постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун се обърна към вчерашното открито заседание на Съвета за сигурност на тема „Проявяване на лидерство за мир“, като отново призова Япония да оттегли погрешните си изявления.

Фу Цун заяви, че демонстрирането на лидерство за мир изисква преди всичко да се цени мирът и да се отстоява справедливостта.

„Преди осемдесет години японският милитаризъм разшири своята армия под претекст за т.нар. „криза на оцеляването“ и започна агресия в чужбина в името на „самоотбрана“, нанасяйки дълбоки последствия за Китай, Азия и света. Днес, осемдесет години по-късно, ние абсолютно не можем да позволим милитаризмът да бъде възроден, нито можем да допуснем призракът на фашизма да бъде възкресен. Китай отново призова Япония да оттегли погрешните си изказвания, искрено да осмисли случващото се и да се въздържа от по-нататъшно отклоняване по погрешния път“, каза още Фу Цун.

Китайският представител в ООН посочи още, че връщането на Тайван от страна на Япония на Китай, който тя незаконно е окупирала по време на войната, представлява важна съставна част от следвоенния международен ред. Тайван е неотменна част от територията на Китай, което е политически и правно установен и неоспорим факт.