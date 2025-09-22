/Поглед.инфо/ На провеждащият се в град Хъфей, провинция Анхуей, Световен форум за производство 2025, за първи път бе представена машина за производство на тухли от лунен прах.

Тя е проектирана да фокусира слънчевата светлина, за да генерира температури над 1300 градуса по Целзий, като по този начин разтопява лунната почва за оформянето на тухли.

Тухлите, произведени на място, могат да се използват за изграждане на пътища и конструкции на Луната, като по този начин се полагат основите за разработване на бъдещи изследователски станции и се стимулират целите на Китай за изследване на дълбокия космос.

Устройството използва параболичен рефлектор за концентриране на слънчева енергия, която след това се предава през оптичен сноп. В края на този сноп коефициентът на слънчева концентрация може да надвиши 3000 пъти нормалния интензитет, според Лабораторията за изследване на дълбокия космос (DSEL), базирана в Хъфей.

За да се гарантира, че тази машина е способна да се адаптира към различни видове лунна почва, изследователите от DSEL са разработили множество симулирани проби и са провели обширно тестване, преди да финализират окончателния дизайн.

Китай е инициатор за изграждането на Международна лунна изследователска станция, която ще се състои от секции както на лунната повърхност, така и в орбита. Предвижда се тя да бъде построена на два етапа, а именно основен модул – до 2035 г. в района на южния полюс на Луната, и разширен, който ще бъде изграждан през 40-те години на настоящия век.

Други технологии, представени на четиридневното събитие в Анхуей, включват ултралек топлинен щит за многократна употреба за ракети, изчислително-литографска платформа за производство на чипове, неинвазивна система за събиране на данни чрез интерфейс мозък-компютър и универсална технологична основа за интелигентни роботи.