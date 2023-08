/Поглед.инфо/ Западната пропаганда раздухва негативното

Повече от четири десетилетия Китай показва на света непрекъснато икономическо чудо. Темпът на неговото икономическо развитие постоянно надвишава средния за света, а делът на Китай в световната икономика непрекъснато нараства. Делът на Китай в световния БВП (паритет на покупателната способност - ППС) е бил едва 2,26% през 1980 г., а през 2022 г. е достигнал 18,48%.

За сравнение: за същия период от време делът на САЩ в световния БВП е намалял от 21,28% на 15,57%. През 2014 г. Китай изпревари Съединените щати по отношение на БВП, измерен по ППС, и стана първата икономика в света (въпреки че Китай все още е на второ място по отношение на БВП, измерен по официални обменни курсове).

От времето на икономическите реформи на Дън Сяопин през 1978 г. до началото на 2010 г. средният годишен темп на растеж на китайския БВП е около 10%. През последното десетилетие икономическото представяне на Китай се забави, но все още е доста над средното за света.

През 2022 г. БВП на Китай нарасна с 3%, което беше най-бавният растеж на китайската икономика от 70-те години (с изключение на карантината 2020 г.) и беше почти половината от целта от 5,5%, определена в началото на годината от китайските власти. Такъв нисък растеж се обяснява с новата вълна от ковид, която обхвана Китай миналата година, и безпрецедентните ограничения, които властите в страната въведоха в това отношение (политиката на „нулева толерантност към ковид“).

След премахването на ковид ограниченията в края на миналата година икономиката на страната осезаемо се съживи. Но това съживяване изглежда изгасва. Някои експерти казват, че това е временно забавяне. Други казват, че това е началото на упадъка на Китай като голяма икономическа сила.

Първата гледна точка е изразена предимно от китайски експерти. Наблюдателите смятат, че подобни преценки нямат рационална основа и са предназначени да поддържат оптимизма в китайското общество (всъщност днес Поднебесната империя забрани на експертите да правят критични коментари за икономиката и икономическата политика на Китай).

Втората гледна точка е изразена от експерти извън Китай. Сред тях има дори китайци, които могат да си позволят да не спазват партийните забрани за критични оценки и изказвания.

Наскоро американското издание на The Wall Street Journal (WSJ) публикува статията China’s 40-Year Boom Is Over. What Comes Next? („Китайският 40-годишен бум приключи. Какво следва?“). Автори на статията са китайците Линлин Вей (Lingling Wei) и Стела Ифан Се (Stella Yifan Xie). „Това може да е не просто период на икономическа слабост, а краят на една дълга ера“, така авторите на WSJ характеризират рязкото забавяне на икономическото развитие на Китай през последните години.

Авторите на статията цитират оценки на МВФ, според които през следващите години ръстът на БВП на Китай ще бъде под 4% годишно. Известната британска консултантска компания Capital Economics смята, че през настоящото десетилетие темпът на растеж на БВП на Китай няма да надхвърли 3%. А през 2030 г. ще падне до 2%. Ясно е, че с толкова скромни темпове Китай няма да успее да постигне целта да удвои своя БВП до 2035 г., която беше поставена от китайския президент Си Дзинпин през 2020 г.

Ще допълня цифрите от статията на WSJ със статистика за тази година. Икономиката на Китай през второто тримесечие нарасна само с 0,8% спрямо първото тримесечие. През първото тримесечие ръстът спрямо четвъртото тримесечие на миналата година е 2,2%. Въпреки че на годишна база БВП през второто тримесечие се е увеличил с 6,3%, трябва да се има предвид, че подобно увеличение се дължи на ефекта от ниската база от миналата година (почти пълно спиране на икономиката поради тежки ковид ограничения).

Във всеки случай увеличението през второто тримесечие е под прогнозите и очакванията. „Възстановяването на Китай става все по-лошо и по-лошо“, каза Хари Мърфи Круз, икономист в Moody's Analytics. „2023 изглежда все повече и повече като година за забравяне за Китай“, каза икономистът.

Икономическият модел, който работеше четири десетилетия, започна да буксува. Същността на този модел е в експортната ориентация на икономиката – тоест работа за външния пазар. А постъпленията в чуждестранна валута отиваха за инвестиции в производството и развитието на инфраструктурата.

"Този модел предизвика изключителен период на растеж, който извади Китай от бедността и го превърна в глобален гигант, чиято експортна мощ се разпространи по целия свят", отбелязват авторите на статията на WSJ

Първоначално Китай инвестира приходите от износ в много необходими проекти, но с течение на времето инвестициите стават все по-малко ефективни, проектите – все по-съмнителни. Много инфраструктурни съоръжения (мостове, пътища) се използват изключително слабо. Строителството на жилища и офиси започна да води до появата на цели призрачни градове (недвижимите имоти не се разпродават).

По същество, в името на това, да се поддържа илюзията за икономическа активност, милиарди се закопават в земята. И това се наблюдава не само в столичните райони, но и в отдалечените провинции на страната. Авторите пишат: „Признаците на проблемите се виждат не само в мрачните икономически данни на Китай, но и в отдалечените провинции, включително Юнан на югозапад, който наскоро заяви, че ще похарчи милиони долари за изграждане на ново карантинно съоръжение за COVID-19 с размерите почти на три футболни игрища, въпреки че Китай прекрати политиката си за нулева COVID толерантност преди няколко месеца.“

Сред факторите за забавянето на икономическия растеж на Китай авторите посочват неблагоприятните демографски тенденции - почти пълно спиране на растежа на населението. Ще добавя това, което не е казано в статията на WSJ. Към 2023 г. населението на Китай е намаляло за първи път от 60 години, спадайки до 1,411 милиарда, което е с 850 000 по-малко от края на 2021 г. Всъщност това е демографска криза. През май тази година ООН съобщи, че Индия е изпреварила Китай като най-голямата страна в света по население (1,425 милиарда души).

Още по-значим фактор е фактически пълномащабната икономическа война на САЩ и техните най-близки съюзници срещу Китай. То се изразява в установяването на забрани и ограничения върху вноса на китайски стоки, както и върху доставките за Поднебесната империя на редица жизненоважни за нейната икономика стоки и технологии.

В края на краищата в продължение на четири десетилетия Китай е овладял всички външни пазари, които е могъл. По отношение на износа на стоки Китай още по-уверено изпревари САЩ и други водещи западни страни. През 2021 г. делът му в световния износ на стоки беше15,80%.

А ето и дяловете на следните държави (%): САЩ - 8.24; Германия - 7,69; Япония - 3,56. Китайската икономика никога не е успяла наистина да се преориентира от външните пазари към вътрешните. Въпреки че ръководството на партията и държавата на Китай през XXI век многократно е поставяло задачата за такава преориентация. А тя всъщност е жизненоважна. Дори ако Америка не беше започнала икономическа война срещу Китай, Поднебесната империя пак щеше да се изправи пред ограниченията на външния пазар.

И накрая, авторите назоваха такъв фактор като опасното ниво на дълг в китайската икономика. Общият дълг на Китай, включително дълга от различни нива на управление и държавни компании, се е повишил до почти 300% от БВП на Китай към 2022 г., надхвърляйки нивата на САЩ и от по-малко от 200% през 2012 г., според данни на Банката за Международни разплащания.

Ще допълня информацията за китайския дълг от статията на WSJ с информация от статията China’s ‘Hidden Debt’ of Local Governments Threatens National Economy („Китайският „скрит дълг“ на местните власти заплашва националната икономика“), публикуван този юли в Caixin Global. Местните власти в Китай заемат пари, които не са отразени в официалните баланси (двойното счетоводство процъфтява).

Това се нарича „банкиране в сянка“, чийто мащаб е безпрецедентен в Китай. Парите се дават назаем на различни организации, които не са под банковия надзор на Народната банка на Китай. В продължение на много години властите са били толерантни към такова „банкиране в сянка“, тъй като то е позволило да се предотвратят фалити и да се стимулира икономическото развитие.

Сенчестите банкови заеми бяха предоставени не само на местните власти, но и на бизнеса в различни сектори на икономиката. Такова заемане създава "скрит дълг". Според китайското министерство на финансите, в края на април дългът на местните правителства в цял Китай възлиза на 37 трилиона юана (5,1 трилиона долара), но няма публично достъпни официални данни за размера на скрития дълг.

Много анализатори, включително тези от Международния валутен фонд, изчисляват, че подобни заеми могат да варират от 30 трилиона юана до повече от 70 трилиона юана. Тоест скритата задълженост може да доближава летвата от 10 трилиона долара.

Китайските местни власти създават организации, наречени LGFV (местни правителствени финансови средства), за да финансират инфраструктурни проекти, включително пътища и мостове. Само че, според оценките на швейцарската банка UBS, повече от 80% от LGFV дори не могат да обслужват дълговете си. Всичко това създава риск от колапс на цялата финансова система на Китай, заключават авторите на статията в Caixin Global.

Китайските власти предприемат различни мерки за съживяване на икономиката. Така, за да се реши проблемът с нарастващия дълг на местните власти, се предлага да се проведе нов кръг от обмен на скрити краткосрочни дългове с високи лихвени проценти за по-евтини дългосрочни държавни облигации (Китай проведе четири кръга от такъв обмен от 2014 г. насам).

Пекин разшири данъчните стимули за продажбата на електрически превозни средства, а допълнителна подкрепа от държавата може да се очаква в недвижимите имоти и строителството.

Миналата седмица Китайската народна банка намали основния си лихвен процент по рефинансиране, годишния лихвен процент по кредитите за първокласни кредитополучатели (LPR), с 10 базисни пункта до 3,55%. Това е второто намаление на основната лихва по кредитите в страната за последните три месеца. Преди това той се понижи през юни - също с 0,1%.

По мнението на икономистите, най-очевидното решение на икономическите проблеми на Китай е да се премине към развитие на потребителските разходи и услуги, което ще помогне за създаването на по-балансирана икономика. По данни на Световната банка потреблението на домакинствата възлиза само на около 38% от БВП в Китай, което е сравнително ниско в сравнение с много западни страни.

Например в САЩ тази цифра е 68%. По същество става дума за по-активно пренасочване на Китай от външните към вътрешните пазари. И най-важният двигател на такова превключване трябва да бъде увеличаването на доходите на населението.

