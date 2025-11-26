/Поглед.инфо/ Изследователски екип, ръководен от проф. Шън Юцин от Факултета по химично и биоинженерство към Джъдзянския университет, е постигнал първото в света неинвазивно доставяне на инсулин през кожата, осигурявайки ефект на понижаване на кръвната захар, сравним с обикновените инжекции. Подробности за този революционен подход бяха публикувани наскоро в списание Nature.

Екипът на проф. Шън е открил в предварителни изследвания полимер, наречен ОР, който е демонстрирал изключителна пропускливост в туморни тъкани и способност да доставя ефективно противотуморни лекарства. В последвали експерименти учените са установили, че ОР притежава също висока пропускливост през кожата, което – по думите на проф. Шън Юцин – „разби общоприетото схващане, че макромолекулите не могат да проникнат през кожната бариера“.

Екипът е конюгирал OP с инсулин, за да създаде химикала OP-I, който може да проникне в дълбоките слоеве на кожата и в крайна сметка да навлезе в системното кръвообращение през лимфните съдове в дермата, постигайки системно доставяне на инсулин. В този процес OP действа като „куриер“, носещ инсулина като „пакет“ през кожата и доставяйки го в кръвния поток.

За да проверят ефективността и безопасността на тази технология за трансдермално доставяне на лекарства, екипът на Джъдзянския университет е провел оценки при два вида животни с диабет. Резултатите са показали, че OP-I може ефективно да се насочи към ключови тъкани, участващи в регулирането на кръвната захар, като черния дроб, мазнините и мускулите. За разлика от традиционните химически подобрители на проникването, които нарушават кожната бариера, след непрекъснато прилагане на OP-I, роговият слой на кожата на животното остава непокътнат, без разширяване на междуклетъчните пространства или странични ефекти като възпаление. Тестовете за токсичност показват, че OP също така притежава изключително висока in vivo безопасност.

С напредъка на клиничните изследвания, тази нова технология за доставяне може да постигне стабилен контрол на кръвната захар просто чрез прилагане на лекарство върху кожата, което значително подобрява ефективността на лечението, показва проучването.

„По-важното е, че тази технология е приложима не само за доставяне на инсулин, но може да се използва и за други важни биологични макромолекули“, каза проф. Шън Юцин, добавяйки, че тестовете са разширени до доставяне на лекарства като „Лираглутид“, „Семаглутид“, терапевтични протеини, моноклонални антитела и siRNA.

В момента технологията е предоставена на предприятия и напредва към клинично приложение. Тя не само има потенциала да промени системата за доставяне на биологични макромолекули, но и предлага иновативни решения за хронични заболявания, изискващи дългосрочни инжекции, като диабет и ревматоиден артрит.