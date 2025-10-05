/Поглед.инфо/ Говорител на Външно министерство обяви, че по покана на италианския вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таджани и на швейцарския федерален съветник и министър на външните работи Игнацио Касис, външният министър на Китай и член на Политбюро на ЦК на ККП Уан И ще посети двете страни.

В Италия от 7 до 12 октомври той ще вземе участие в 12-ото съвместно заседание на китайско-италианската правителствена комисия, а в Швейцария ще присъства на четвъртия кръг на китайско-швейцарския стратегически диалог на ниво външни министри.