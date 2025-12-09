/Поглед.инфо/ На 9 декември се проведе представяне на спортните събития, които Китайската медийна група ще излъчи през 2026 г.

Те включват 43 от най-престижните международни турнири и състезания и 11 специални проекта.

Членът на редакционния съвет на КМГ Сюе Дзидзюн посочи в приветствието си по време на представянето, че през 2026 г. Групата ще предава Зимните олимпийски игри, Световното първенство по футбол, Азиатските игри, Младежките олимпийски игри и други международни спортни форуми.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино и други ръководители на международни спортни организации изразиха своите поздравления за събитието и очакванията си за по-тясно сътрудничество с КМГ през новата година.