/Поглед.инфо/ На 23 септември в седалището на ООН в Ню Йорк китайският премиер Ли Цян участва в среща на високо равнище на ООН по въпроса за Инициативата за глобално развитие.

В речта си Ли Цян заяви, че през 2021 г. китайският председател Си Дзинпин е представил инициативата на сесия на Общото събрание на ООН. В нея се отчитат най-широките интереси на човечеството и важната роля за насърчаване на цялостното развитие. До момента повече от 130 страни и международни организации са участвали в механизма за реализирането й, демонстрирайки одобрението на международната общност.

„На фона на нарастващите унилатерализъм и протекционизъм и сериозен удар върху международното сътрудничество липсват движещи сили за ръста на световната икономика. За разрешаването на различните противоречия е необходим продължителен фокус върху развитието“, заяви Ли Цян и добави, че Китай винаги поддържа и действа в посока на общото развитие. Китайското правителство е предоставило и инициативата за международно сътрудничество „изкуствен интелект+ “ и приветства участието на различни страни. Китай е готов да реализира Инициативата за глобалното развитие за задълбочаване на сътрудничеството с всички страни, които желаят едно по-добро бъдеще.