/Поглед.инфо/ На 30 ноември в Гуанджоу се проведе Международната конференция „Да разберем Китай“. Професор Алфредо Джалифе-Рахме от Националния автономен университет на Мексико изрази възмущение от погрешните изявления на японския премиер Санае Такаичи относно Тайван.

„Когато прочетох изказванията, почувствах огромен гняв. Според мен това представлява намеса във вътрешните работи на Китай. Япония явно има много грешна позиция по този въпрос. Санае Такаичи трябва да оттегли своите изказвания. Тя трябва да изгради по-добри отношения с Китай и се надяваме, че тя няма да се намесва във вътрешните работи на други държави“, коментира още той.