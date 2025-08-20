/Поглед.инфо/ На 18 август в Москва се проведе мероприятие за обмен в областта на хуманитарните науки под мотото „Ехото на мира“, организирано съвместно от Китайската медийна група и посолството на Китай в Русия. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, взе участие в събитието чрез видеопослание.

Той заяви, че тази година се навършват 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. „Трябва да почерпим мъдрост и сила от тази величествена история и да обединим усилията си за справяне с общите предизвикателства. КМГ желае да задълбочи сътрудничеството с международните партньори, като изгради медийна платформа за отразяване на новини, обмен на информация и споделяне на ресурси. Чрез интегриране на идеите „мисъл + изкуство + технология“, организацията цели да посреща предизвикателствата с единство и да търси общо развитие чрез сътрудничество“, каза Шън Хайсюн.