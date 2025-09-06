/Поглед.инфо/ В интервюто си за Китайската медийна група президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви, че честванията в Пекин по повод Деня на победата показват силата на китайската армия и ангажимента на страната да защитава мира.

„Отличната организация на военния парад демонстрира пред света мощта на китайската армия. Чрез инициативата за изграждане на общност на споделена съдба на човечество, Китай дава пример на света. Същевременно страната ще отговори категорично на хегемонията, защото военната ѝ мощ е достатъчна да сдържа необузданите действия на всяка империалистическа сила. Уверен съм, че това ще създаде увереност на страните от Глобален Юг и развиващи се страни“, посочи още кубинският президент.