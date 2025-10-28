/Поглед.инфо/ На редовната пресконференция на китайското Външно министерство на 27 октомври журналист зададе въпрос относно два инцидента – катастрофите на американски военен хеликоптер и боен самолет, случили се в Южнокитайско море в рамките на по-малко от 30 минути.

Говорителят Гуо Дзякун заяви, че ако САЩ отправят искане, Китай е готов от хуманитарна гледна точка да предостави необходимото съдействие. Той подчерта, че въпросните американски военни самолети са се разбили по време на военни учения в Южнокитайско море. Честото изпращане на американски военни кораби и самолети в региона за демонстрация на сила е основната причина за възникване на морски инциденти. Такива действия подкопават мира и стабилността в региона.