/Поглед.инфо/ През третото тримесечие на тази година влизащите в Китай чужденци без виза са над 7 млн., което заема 72,2% от общите влизания на чужденци през същия период. Ръстът на посещения е 48,3% на годишна база, заяви говорителят на МВнР Лин Дзиен на днешната пресконференция.

Чуждестранните приятели са придобили по-близък поглед върху съвременния китайски живот, възхищавайки се на зашеметяващите пейзажи на страната, докато се потапят в нейната жива културна мозайка. Те са станали свидетели на една автентична, многостранна и прогресивна страна. Благодарение на непоколебимата ангажираност на Китай към напредъка на високо ниво на отваряне, нарастването на международния туризъм в Китай се е превърнало в по-дълбоко разбиране на страната.

„Ние ще продължим да прилагаме различни улесняващи мерки и да подобряваме предоставянето на услуги, като топло каним повече международни посетители да прекосят океани и планини, за да посетят Китай“, каза още Лин Дзиен.