/Поглед.инфо/ На 13 декември Централният архив публикува пакет от разсекретени съветски протоколи от разпити, свързани с японския „Отряд 721“, предадени на Китай от Русия. Тези материали включват стенограми от разпити на членове на отряда и доклади от разследвания на извършените зверства, като за пореден път разкриват престъпленията на Япония в областта на биологичната война по време на нейната инвазия в Китай.

Относно това говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун заяви, че предадените от Русия архиви отново доказват, че „Отряд 731“ на японските окупационни сили е извършил неописуеми престъпления срещу човечеството, като за това съществуват неопровержими доказателства, които не могат да бъдат отречени. Всички нации носят отговорността и задължението да призоват Япония да се справи напълно с остатъците от милитаризма, за да гарантира, че такива трагедии никога няма да се повторят. „Заедно трябва да отстояваме постиженията на победата във Втората световна война и следвоенния международен ред, като съвместно пазим трудно спечелените мир и стабилност в света.“