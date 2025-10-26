/Поглед.инфо/ През последните няколко дни четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП се превърна в център на международното внимание. Стратегическото разгръщане на „ускоряването на самодостатъчността и самоусъвършенстването на науката и технологиите на високо ниво и изпреварващото развитие на производителността“ в периода на 15-ата петилетка за национално икономическо и социално развитие, приета от пленума, предизвика разгорещени дискусии в чуждестранните медии.

Докато напредва новият кръг от научни и технологични революции и индустриални реформи, глобализацията е изправена пред протекционистично противопоставяне, а глобалното икономическо възстановяване е слабо, поради което страните спешно трябва да намерят нов импулс за растеж.

През последните пет години в Китай са създадени над 500 000 високотехнологични индустрии, а 26 от 100-те водещи научни и технологични иновационни клъстера в света се намират в КНР. Желанието за иновации изиграва важна роля в икономическото развитие. През следващите пет години въпросът как да се използват историческите възможности и да се осигури повишаване на производителността ще бъде неизбежна тема за Китай при подготовката и изпълнението на 15-ата петилетка. Пазарът е най-оскъдният ресурс, а с население от над 1,4 милиарда души и повече от 400 милиона души със средни доходи, Китай притежава суперголям пазар с рядко срещан глобален мащаб.

Като важна връзка в глобалната производствена верига за доставки, Китай ще ускори развитието на производителността с ново качество през периода на 15-ата петилетка, което не само ще създаде по-отворени и диверсифицирани възможности за индустриално сътрудничество, но и ще насърчи прехода на други страни към дигитализация, интелектуализация и иновации.

„Китай увеличава производителността на труда чрез бърз технологичен напредък и иновации“ - според чуждестранните медии иновативното развитие на Китай се е превърнало в светло място в размирния свят.