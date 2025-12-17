/Поглед.инфо/ 15-ата петилетка на Китай (2026-2030) е важен стратегически документ, очертаващ посоката на икономическото, социалното и технологичното развитие на страната в предстоящите пет години. Разбира се – предстои планът да бъде завършен, а официално той ще бъде приет през Двете сесии на Всекитайския комитет на народния политически консултативен съвет на Китай и Всекитайското събрание на народните представители, през март 2026 г., но вече могат да се откроят някои важни тенденции. Затова бе проведена поредна дискусия от КМГ и Поглед.инфо на тема: „Новият китайски икономически модел: 15-тата петилетка и пренареждането на планетата“, в която бе направен опит да се отправи поглед напред към бъдещето и опит да си отговорим на важни въпроси, които са от значение не само за развитието на КНР, но и за бъдещето на целия свят.

УЧАСТНИЦИТЕ В ДИСКУСИЯТА:

1/ Проф. Боян Дуранкев: "Макроикономическият курс на Китай: изпреварващо вместо догонващо развитие"

2/ Проф. Нако Стефанов: „Китай като технологична цивилизация: от догонващ модел към глобален иноватор“

3/ Проф. Георги Чанков: Обща валута на страните от БРИКС

4/ Д-р Румен Петков: „Енергийната трансформация на Китай: Зеленият преход като инструмент за глобална доминация“

5/ Зорница Илиева: За следващата петилетка от "Красив Китай" до технологичен прогрес с геополитическо измерение

6/ Д-р Владимир Трифонов: Китай в променящата се геополитическа среда: партньорства, предизвикателства и стратегически приоритети през 2026 г.

Източник: КМГ - https://bulgarian.cgtn.com/2025/12/16/ARTI1765868425861730/