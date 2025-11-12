/Поглед.инфо/ Днес съпругата на председателя на КНР Си Дзинпин Пън Лиюен и испанската кралица Летисия, която придружава съпруга си Фелипе VI при държавното му посещение в Китай, разгледаха Пекинския демонстрационен център за услуги за хора с увреждания.

Испанската кралица се запозна с усилията на пекинските власти да предоставят по-удобни и достъпни услуги за хората с увреждания, особено на жените, изрази възхищение от постигнатото.

Пън Лиюен посочи, че каузата на хората с увреждания изисква всички страни да работят заедно, за да им помогнат да се интегрират по-добре в обществото. Китай и Испания могат допълнително да засилят обмена и сътрудничеството в тази сфера, каза тя.