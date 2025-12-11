/Поглед.инфо/ Тази седмица Китай и ЕС проведоха консултации по въпроси, свързани с търговските мерки, като те ще продължат и следващата седмица. Пекин приветства също възобновяването на преговорите с Брюксел относно ангажиментите за цени и смята, че ЕС се е върнал към пътя на разрешаване на различията чрез диалог, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун.

„Искам да подчертая, че Китайската търговска камара на машиностроителната и електрическа индустрии, представляваща различни предприятия, предложи решение, което отразява тяхната обща позиция. Китай и ЕС проведоха многократни консултации по въпроса и постигнаха някои резултати. Ако ЕС, докато води преговори с Китай, води отделни консултации с някои предприятия, това не е в полза на поддържането на взаимното доверие и не способства за ефективността на процеса“, каза говорителят.

„Надяваме се, че ЕС ще изпълни постигнатия консенсус на най-високо ниво, ще спазва принципа на недискриминация и, въз основа на усилията до момента, ще разреши търговските различия чрез диалог и консултации възможно най-скоро, за да създаде открита и стабилна пазарна среда за индустриалното развитие и на двете страни“, добави Хъ Ядун.