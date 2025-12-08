/Поглед.инфо/ През миналата седмица части на Китайския военноморски флот проведоха учения с бордови самолети в източната част на пролива Мияко, като морската и въздушна зона за тях бе предварително обявена. Въпреки това, японски изтребител многократно се е приближил до зоната на тренировките, нарушавайки нормалните дейности на китайската армия и застрашавайки сериозно безопасността на полетите. Същевременно японският министър на отбраната Шиндзиро Коидзуми заяви, че китайски военен самолет е насочил радара си два пъти към японски изтребител във водите край остров Окинава.

Говорителят на Китайския военноморски флот контраадмирал Уан Сюемън заяви, че японските обвинения „не съответстват на фактите“. „Китай настоява Япония да спре да разпространява клевети и да ограничи действията на своите военни. Китайският флот ще предприеме необходимите мерки за защита на собствената си безопасност и законни права“, каза той.

Говорителят на Министерството на отбраната Джан Сяоган също разкритикува „японските провокации“, подчертавайки, че тренировките на групата на китайския самолетоносач „Ляонин“ в източната част на пролива Мияко отговарят на международното право и практика. Той добави, че Япония няма основание да търси конфронтация и да манипулира общественото мнение.

Говорител на Министерството на външните работи на Китай коментира, че „истинската заплаха за морската и въздушната безопасност идва от честите японски разузнавателни мисии, които приближават и пречат на нормалните китайски военни операции“. „Китай не приема японските твърдения и е отхвърлил категорично всички дипломатически опити за намеса, като е подал контрапротест до Токио“, добави той.