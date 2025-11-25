/Поглед.инфо/ На 24 ноември унгарският министър на външните работи и външноикономическите отношения Петер Сиярто заяви в Брюксел, че през последните две години китайските инвестиции в Унгария са сред най-големите в света и страната е извлякла значителни ползи от това. Унгарското правителство ще продължи да се стреми към безпрепятствено глобално икономическо сътрудничество с Китай.

Сиярто посочи, че китайските инвестиции са създали десетки хиляди нови работни места в Унгария. Като държава с изразена експортно ориентирана икономика, в която износът представлява 75%–80% от БВП, Унгария желае глобалното икономическо и търговско сътрудничество да бъде свободно и без бариери. Поради това Унгария ще се стреми да гарантира, че Европейският съюз няма изкуствено да възпрепятства нормалното икономическо и търговско взаимодействие.