/Поглед.инфо/ Вчера в Йоханесбург беше представен петият том на книгата на Си Дзинпин „Управлението на Китай“.

На срещата присъстваха много гости от Китай и чужбина. Те отбелязаха, че книгата представя най-новите постижения на идеите на Си Дзинпин за социализъм с китайска специфика в новата ера. Това систематично представя отличителните черти, практическия път и блестящите постижения на модернизацията в китайски стил. Не само това, но и предлага китайска мъдрост и китайски решения за страните от Глобалния Юг, за да могат заедно да вървят към модернизация.

Китай и Южна Африка са важни членове на БРИКС и основни сили в Глобалния Юг. Двете страни осъществят десетте основни партньорски дейности на Китай и Африка, насочени към съвместна работа за насърчаване на модернизацията, и съвместно реализират четирите глобални инициативи, насочени към развитие и съживяване на Глобалния Юг.