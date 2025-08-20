/Поглед.инфо/ На 18 август китайският външен министър Уан И се срещна в Ню Делхи с индийския външен министър Субраманям Джайшанкар. Двете страни проведоха активни, конструктивни и перспективни дискусии по въпроси от взаимен интерес на двустранно, регионално и международно равнище, като постигнаха редица консенсуси и резултати.

Китай приветства участието на индийския премиер Моди в предстоящата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин. Индия потвърди пълната си подкрепа за Китай като председател на ШОС. Двете страни също така си размениха подкрепа относно домакинството на Индия на срещата на лидерите на страните от БРИКС през 2026 г. и на Китай през 2027 г. Освен това, двете страни се съгласиха да възстановят възможно най-скоро директните полети между континентален Китай и Индия, като поддържат мира и спокойствието в граничните райони чрез приятелски преговори.